İki ülkenin dostluğu çok kıymetli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere Kazakistan'ın ardından dün Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Ziyareti kapsamında Özbekistan Âli Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ve Özbekistan Âli Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüşen Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından da kabul edildi.Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili, "Zaten var olan ilişkileri çok daha kuvvetlendirmek, dostluk grupları, ihtisas grupları üzerinden parlamenter diplomasinin imkânlarını artırmak için canla başla çalışacağız. İki ülkenin kardeşliğinin, dostluğunun bölgeye, Türk dünyasına ve insanlığa çok büyük faydaları olacağı kanaatindeyim" dedi.