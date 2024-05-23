Kim görevi ihmal etmiş veya suç işlemişse ortaya çıkacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün gizli tanığı Serdar Sertçelik'in ses kayıtlarını yayınlaması sonrası Ankara Emniyeti'nin karıştığı kumpas iddialarının ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın titizlikle devam ettiğini söyleyerek "Gözaltına alınanlar, tutuklananlar var. Onlarla ilgili ifadeler alındı. HTS kayıtları, delillerin incelenmesi vesaire tüm bunlar devam ediyor" dedi.Gizli tanık Serdar Sertçelik'in elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından tam 9 kez ev hapsi kararını ihlal ederek dışarı çıkmasına ilişkin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeline ilişkin bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağıyla ilgili Adalet Bakanı Tunç, "Tüm bunlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturduğu şeyler. Kim görevini ihmal etmişse veya kim suç işlemişse soruşturma neticesinde çıkar" dedi. FETÖ vari bir kumpas olup olmadığını detaylarıyla takip ettiklerini belirten Bakan Tunç, "Devletimizin birlik ve bütünlüğüne kastetmeye çalışan illegal yapı, terör örgütleri gibi oluşumlara karşı var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.Bakan Tunç, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Türk Devletleri Teşkilatı işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen TDT Üye ve Gözlemci Ülkeleri Hâkimler Konseyi Başkanları ve Temsilcileri Toplantısı'na katıldıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve aynı şubede görevli komiserler Ufuk Gültekin ile Metehan İlkyaz'la birlikte 7 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.