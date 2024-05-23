KVKK Başkanı Bilir: Sınırsız veri işleme ve denetimsiz veri aktarımı mümkün değil

7. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi'nde konuşan Bilir, 1 Haziran'da özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, yurt dışına veri aktarımı, kabahatler ve geçici madde olmak üzere 4 maddede değişikliklerin yürürlüğe gireceğini anlattı. Yapılan değişiklikleri "sınırsız veri işleme" ya da "denetimsiz veri aktarımı" olarak yorumlamamak gerektiğini ifade eden Bilir, "6'ncı maddede yapılan değişiklikleri veri işlemede şartların genişletilmesi olarak, yurt dışına veri aktarımını ise denetimli ve kontrollü bir aktarım olarak düşünmek gerekir" dedi.





VERİ AKTARIMINDA AŞAMALI SİSTEM BELİRLENDİ



Özel nitelikli kişisel veri kategorilerinin yeni değişiklikte de korunduğunu anlatan Bilir, "İşleme şartları bakımından özel nitelikli kişisel veri kategorileri arasındaki ayrım kaldırılmıştır. Genel Veri Koruma Tüzüğünde yer alan hükümler dikkate alınarak yeni işleme şartları getirilmiştir" dedi.

Verilerin yurtdışına aktarımı noktasında ise aşamalı bir hukuki çerçeve oluşturulduğunu ve yeni yöntemler benimsendiğini anlatan Bilir, "Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması bakımından belirlenen yöntemleri üç temel başlık altında sıralamak mümkündür. Yeterlilik kararı, uygun güvencelere dayalı aktarım, istisnai aktarım halleri dediğimiz arızi haller" dedi.

Veri aktarımı yapılacak ülkelerin güvenli ülke statüsünde olması ve veri korunmasını taahhüt etmesi gerektiğini, bunun da kurumlarınca tespitinin yapılacağını ifade eden Bilir, "Henüz kurulumuz bir ülkeyi güvenli ülke olarak belirlemedi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından plaket takdim töreni yapıldı.