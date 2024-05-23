THY’den ‘Roma gezisi’ açıklaması tarife yalanı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları imza töreni için Roma'ya giderken yanında gazetecileri götürmesi ve tüm masrafları İBB bütçesinden karşılaması tepkilere neden oldu.İmamoğlu'nun Roma ziyareti tartışma konusu olurken, Türk Hava Yolları'nın (THY) Roma uçuşları için tarifeli bir seferi tahsis ettiğine dair iddialar ise THY tarafından yalanlandı.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma uçuşları için tarifeli bir seferimizin tahsis edildiği yönündeki ifadelere açıklık kazandırmak isteriz. Sayın Başkan ve heyetinin Roma seyahati, tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yolları'na gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralanma yöntemiyle tahsis edilmiştir.Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz hafta İmamoğlu, '2027 Avrupa Oyunları, İstanbul'un imza töreni için 45'i gazeteci 76 kişiyi İtalya'nın başkenti Roma'ya götürmüştü. Kafilenin tüm masraflarının ve milyonlarca liralık otel masraflarının da İBB tarafından ödendiği ortaya çıkmıştı.