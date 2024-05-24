Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 komiser daha tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün firari gizli tanığı Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Gökhan Karaca gözaltına alındı.
KOMİSER TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Karaca Ankara Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren Karaca tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Karaca nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
5 EMNİYET MENSUBU TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında Organize Şubeden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, komiserler Ufuk Gültekin Metehan İlkyaz tutuklanmıştı. Gökhan Karaca'nın da tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu emniyetçi sayısı 5'e yükseldi.
DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemeler Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde devam ediyor.