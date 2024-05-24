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Giriş Tarihi: 24.5.2024 11:33

Cezaevinden duruşmaya getirilen Seçil Erzan’ın aracı kaza yaptı

Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 28 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla 295 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava bugün görülmeye devam edecek. Cezaevinden getirilen Seçil Erzan’ın aracı kaza yaptı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Cezaevinden duruşmaya getirilen Seçil Erzan’ın aracı kaza yaptı

Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 28 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla 295 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava bugün görülmeye devam edecek.

KAZA YAPTI

Tekrardan hakim karşısına çıkmak için cezaevinden getirilen Seçil Erzan'ın içerisinde bulunduğu araç kaza geçirdi. Büyükçekmece taraflarında seyir halinde iken yoldan sıçrayan taş cezaevi aracının ön camına isabet etti. Aracın ön camı patladı. Kazanın yaşanmasıyla birlikte Seçil Erzan başka bir cezaevi aracına nakledildi. Erzan 1 saatlik gecikmenin ardından adliyeye getiriliyor.

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Cezaevinden duruşmaya getirilen Seçil Erzan’ın aracı kaza yaptı
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