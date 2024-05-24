Doğacak kızını göremeden şehit düştü

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba (26) ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız (27) şehit oldu. Şırnak'taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Zorba'nın cenazesi Iğdır'a, Yıldız'ın naaşı Siirt'te uğurlandı.Şehit Yahya Yıldız için memleketi Siirt'in Eruh ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 1 kız çocuğu babası olan şehit Yıldız'ın ikinci kez baba olacağı, eşi Kezban Yıldız'ın şehidin acı haberini aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Halasının oğlu Osman Nas, şehidin eşi Kezban Yıldız'ın bir hafta içerisinde ikinci çocuğunu dünyaya getireceğini belirterek, "Bir kızı var. Bir kızı da yolda, bu hafta içerisinde eşi doğum yapacak. Doğacak çocuğunu göremeden şehadete yürüdü" dedi. Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba için de Iğdır'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Hanım ve Mehmet Zorba çiftinin 7 çocuğundan biri olan şehidin baba ocağı bayraklarla donatıldı. Zorba'nın cenazesi öğle namazı sonrası düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.