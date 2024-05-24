"Hani kimsenin ekmeği ile oynanmayacaktı"

Seçimden önce Fazıl Say'ın "İnsan İnsan" bestesi ile video çeken ve Karamürsel'de seçilmesi durumunda işçi kıyımı yapmayacağını söyleyen Ahmet Çalık, sözünü tutmamakta sadece iki ay gecikti. İşte detaylar...

VERDİĞİ SÖZÜ UNUTTU

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli ve İdari Seçimlerde 15 bin 592 oy alarak AK Partili rakibi Mesut Çetinkaya'nın önünde seçimi kazanan Ahmet Çalık, verdiği sözü adeta unuttu. Seçimden önce Fazıl Say'ın "İnsan İnsan" bestesi ile video çeken ve Karamürsel'de seçilmesi durumunda işçi kıyımı yapmayacağını söyleyen Çalık'ın bu sözü unutması sadece 2 ayını aldı.

İŞİNE SON VERİLDİ

Uzun süredir Karamürsel Belediyesi'nde görev yapan İbrahim Kınalı isimli emekçinin işine son verildi. 2 yıl önce dünyaevine giren İbrahim Kınalı, işten çıkarıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. İbrahim Kınalı'nın işten çıkarılması sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı, Başkan Ahmet Çalık'a verdiği sözleri tutmadığı için eleştirilerde bulundu. Seçim öncesi vaatlerle gerçekler arasındaki bu çelişki, Karamürsel'de seçmenlerin güvenini derinden sarstı. Öte yandan başka işten çıkarmalar olup olmayacağı merakla bekleniyor.