Seçil Erzan duruşmasına UYAP arası

Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 29 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla 295 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava kaldığı yerden görülmeye devam ediyor.

DURUŞMA 2 SAATLİK GECİKMEYLE BAŞLADI

Seçil Erzan'ın cezaevinden getirildiği esnada aracın kaza yapması nedeniyle duruşma yaklaşık 2 saat gecikti. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük getirildi. Tutuksuz sanıklar Nazlı Can, Asiye Öztürk, Hüseyin Eligül ve Atilla Yörük katıldı. Çok sayıda taraf avukatları ve izleyicinin katıldığı duruşmaya Buse Terim ve Terim Arıcan da müşteki sıfatıyla katıldı.

125 BİN DOLARINI KAPTIRDI

Duruşmada ilk olarak müşteki Deniz Güzel ifade verdi. Müştekilerden Evrim Pınar Güzel'in eski eşi olan Deniz Güzel, Nisan 2022'de Berlin'e taşındıktan sonra Erzan'ın kendisini aradığını, fona bu sayede girdiğini söyledi. Fona eski eşinin olduğu için katıldığını, 125 bin dolarını Nazlı Can'a gönderdiğini söyledi. Güzel, "Seçil şube müdür olduğu için kendisine göndermemin hukuki sakıncası olduğunu söyledi. O yüzden Nazlı Can'a gönderdi. Bu hesaptaki parayı kullanabilirsin dedim ama o parayı farklı bir hesap üzerinden göndermemi istedi. Geri ödeme almadım" dedi.

"NAZLI CAN'A NEDEN PARAYI HESABINA GELMESİNİ KABUL ETTİĞİNİ SORALIM"

Nazlı Can'ı Erzan'ın akrabası olarak bildiğini ve parayı gönderdikten bir süre sonra ikilinin kendisine "Fonu başlattık. Hayırlı olsun" diye fotoğraf attıklarını söyledi. Sanık Nazlı Can'ın avukatı "Neden nazlı Can'ın hesabına attınız başka bir isim olsaydı atar mıydınız" sorusuna Deniz Güzel cevap olarak "Başka birisi olsaydı atmazdım. Nazlı Can'a neden parayı hesabına gelmesini kabul ettiğini soralım" şeklinde konuştu.

BANKA ÇALIŞANLARI TANIK OLARAK GELDİ

Dava kapsamında banka çalışanlarının tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti. Bankanın yaklaşık 16 kişilik tanık listesi oluşturduğu öğrenildi. Bankanın bölge müdürü Sermin Tekin dinlenen isim oldu. Sermin Tekin duruşma salonuna Seçil Erzan'ın bankadaki odasının bulunduğu katın maketiyle giriş yaptı.

BÖLGE MÜDÜRÜNÜN 5 SAATLİK İFADESİ

Yaklaşık 5 saat ifade veren Sermin Tekin, ilk olarak İnci Çeviker sayesinde haberinin olduğunu, Seçil'e daha önce para verdiğini ve alamadığını kendisinin dolandırıldığını düşündüğü gerekçesiyle Seçil'in yurt dışına kaçmasından tedirgin olduğunu söylediğini anlattı. Tekin, "Seçil'i aradık ulaşılamıyordu. Yöneticilerimiz Tanju Kaya'yı aradım. Şubeye gittiğimde volkan Bahçekapılı'yla karşılaştım. Burhan ve kızıyla görüştüm. Evrim hanım sürekli ağlıyordu Burhanbey sakinleştirmeye çalışıyordu. Evrim, Seçil'in intihar etmiş olabileceğini söyledi" dedi.

ÇORLU'DAKİ GÖRÜŞME

Tekin, "Seçil, 'Her şeyi anlatmak istiyorum görüşelim' dedi. Çorlu'dan bir ev adresi attı. Konuma gittim. Seçil dışarı çıktığında bayılmak üzereydi. Beni eve davet etti. Annesi bakıcısı Nilgün ve Sermin isimli hanımlar vardı beni karşıladılar. Seçil çok zor zamanlar geçirdiğini tehdit edildiğini yakınları akrabaları, futbolcular tarafından rahatsız edildiğini, çalıp çırpmadığını söyledi. İntihar etmek istediğini söyledi. Sakinleştirdim. Açığa çıkması için anlatması gerektiğini söyledim" dedi.

AJANDALAR ÇARŞAFLARIN ARASINDAN ÇIKTI

Sermin Tekin, Seçil Erzan'ın 8-9 Nisan'da Hüseyin Eligül ile bankaya geldiğini, Seçil'in "Göktürk'te kayıtlarım var" demesi üzerine eve gittiklerini belirtti. Seçil'in aradığı kayıtları bulamadığını, Çorlu'dan gelen Nilgün'ün ajanda ve kağıtları çarşafların arasında bulduğunu söyledi. Tekrar genel müdürlüğe döndüklerinin ifade eden Sermin Tekin, "Seçil ne söylerse onu not almaya çalışıyorduk ama kendini netleştiremedi. Ertesi gün 10 Nisan'da geldi. Uyuyamamıştı kötü gözüküyordu. Hemşire gelip serum taktı. Kafa karışıklığıyla listeler hazırlandı" dedi.

UYAP BAKIMA GİRİNCE DURUŞMAYA

UYAP sisteminin bakıma girmesinden dolayı mahkeme, diğer tanıkların 29 Mayıs günü dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.