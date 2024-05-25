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Giriş Tarihi: 25.5.2024 06:59 Son Güncelleme: 25.5.2024 07:03

CHP'li başkandan pes dedirten sözler: Koltuğa oturdu, vaadinden yan çizdi

Tekirdağ’da ‘Suya yüzde 50 indirim yapacağım’ vaadiyle koltuğa oturan Başkan Candan Yüceer yan çizdi. Yüceer, 'Yeni su kaynakları bulunmadan ve maliyetleri azaltmadan suya indirim yapmam mümkün değil' mesajını verdi.

Fırat KESKİNKILIÇ Fırat KESKİNKILIÇ
CHP’li başkandan pes dedirten sözler: Koltuğa oturdu, vaadinden yan çizdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) 2024 Mayıs ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in başkanlığında gerçekleşti. AK Parti Grubu adına konuşan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Yüceer'e seçim dönemindeki verdiği suya yüzde 50 indirim sözünü hatırlattı.

Yüceer, "Bizim yer üstü suyuna ihtiyacımız var. Yeraltı suyu kaynaklarımız tükeniyor ve kirleniyor. Yer üstü suyu yapmadığımız sürece, gölet ve barajlarımızı bir an önce hayata geçirmediğimiz sürece, kayıp kaçak oranında ciddi anlamda seferberlikle mücadele etmediğimiz sürece, yani kaynaklarımızı koruyarak, yeni kaynaklar yaratarak, maliyetler düşürerek şuan onun için uğraşıyoruz. Bunları yapmadan su faturalarında yüzde 50 ucuzlamaya gidebilmek kimsenin yapabileceği bir şey değil" dedi.




BAŞKANIN VAATLERİ
31 Mart seçimleri öncesinde adaylar kadar vaatleri de yarışmıştı. CHP'nin adayı olan Candan Yüceer, su ile ilgili "Su faturalarında yüzde 50 indirim yapacağız. Suyu DSİ ile birlikte yüzey depolama alanlarından sağlayacağız. TESKİ Enerji A.Ş. bünyesinde GES kuracağız. Kayıp kaçak ile mücadele edeceğiz. İçme suyu arıtma tesisler yapacağız. Atık su arıtma tesisleri yapacağız" vaatlerinde bulunmuştu.

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CHP'li başkandan pes dedirten sözler: Koltuğa oturdu, vaadinden yan çizdi
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