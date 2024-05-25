CHP’li başkandan pes dedirten sözler: Koltuğa oturdu, vaadinden yan çizdi

Yüceer, "Bizim yer üstü suyuna ihtiyacımız var. Yeraltı suyu kaynaklarımız tükeniyor ve kirleniyor. Yer üstü suyu yapmadığımız sürece, gölet ve barajlarımızı bir an önce hayata geçirmediğimiz sürece, kayıp kaçak oranında ciddi anlamda seferberlikle mücadele etmediğimiz sürece, yani kaynaklarımızı koruyarak, yeni kaynaklar yaratarak, maliyetler düşürerek şuan onun için uğraşıyoruz. Bunları yapmadan su faturalarında yüzde 50 ucuzlamaya gidebilmek kimsenin yapabileceği bir şey değil" dedi.