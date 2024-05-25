Efes 2024’le dosta güven düşmana korku

Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olan EFES 2024, İzmir'in Seferihisar ilçesinde başladı. Bu yıl 50 ülkeden 1500'ü aşkın yabancı personelin katılımıyla gerçekleşen tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ile birlikte toplam 11 bin personel görev alıyor.