Efes 2024’le dosta güven düşmana korku

Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olan EFES 2024, İzmir'in Seferihisar ilçesinde başladı. Bu yıl 50 ülkeden 1500'ü aşkın yabancı personelin katılımıyla gerçekleşen tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ile birlikte toplam 11 bin personel görev alıyor.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları 29-30 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın katılımıyla tatbikatın 'Seçkin Gözlemci Günü' hazırlıklarını yerinde denetledi. Tatbikat kapsamında düzenlenecek "Savunma Sanayii Sergisi"nde 47 savunma firmasının ürünleri görücüye çıkacak. HÜRJET ve GÖKBEY ilke kez bir tatbikatta boy gösterecek.