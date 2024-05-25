İşte başı boş köpek sorununa çözüm için hazırlanan yasa teklifi: Sahiplendirme öncelik olacak

Başıboş hayvanlar sokaklardan çekilecekSüreç sahiplendirme konusunda etkili bir kampanyayla başlatılacakÇipi takılan ve bakımı yapılan hayvan sahiplenmek isteyene verilecek, hayvanın tüm sorumluluğu sahiplenen kişide olacakMilli Emlak barınaklar için yer tahsis edecekYerel yönetimler bu iş için bütçelerinden pay ayıracakSahiplenilmeyen hayvan verisi Meclis'e taşınacakHasta ve saldırgan huylu hayvanlar uyutulacakBaşıboş hayvan sorununun çözümü için hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki haftalarda Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenirken, bu konuda 4 bakanlık kapsamlı bir çalışma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önünde bulunan raporda çarpıcı rakam ve tespitler yer aldı.Rapora göre başıboş köpekler bugüne kadar 3 bin 500 kaza, 55 ölüm, 5 bin 147 yaralanmaya sebep oldu. Barınaktaki bir köpeğin aylık maliyeti 3 bin 500, yakalama maliyeti 1500 lira. Türkiye kuduz riski altındaki ülkeler arasına girdi. Yerel yönetimler bütçelerinden pay ayıracak. Sahiplendirme için etkili kampanyalar düzenlenecek. Milli Emlak, barınaklar için yer tahsis edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı da ormanlık bölgelerden yer verecek. Süreç sahiplendirmeyle başlayacak, sahiplenilmeyen sokaklardaki başıboş hayvanlar çekilecek. Hasta, sakat ve saldırgan olan sahipsiz hayvanlar uyutulacak.Caydırıcı cezalar, vergiler, sahiplendirme, kısırlaştırma ve uyutma... ABD, İngiltere, Almanya, Fransa veya Hollanda gibi ülkeler sokak hayvanları ile mücadelede toplum güvenliğini önceleyen gerçekçi önlemlere başvuruyor. Türkiye'de başıboş sokak hayvanları sorunu tartışılırken birçok ülke sert önlemler alıyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre Avrupa genelinde her yıl yüz binlerce köpek sokağa bırakılıyor. Avrupa Birliği'nde genel bir düzenleme bulunmuyor. Üye ülkelere gerekli önlemleri alma yetkisi verilmiş durumda. ABD'de ise eyalet arasında farklı uygulamalar bulunuyor.Sokaklarında sahipsiz hayvan görülmüyor. Sokak köpekleri belediyelere bildiriliyor. Ülkede 1 hafta içinde sahiplenilmeyen köpekler uyutuluyor. Köpeklere, sahibinin bilgilerini içeren mikroçip takma zorunluluğu var."Topla, Kısırlaştır, Aşıla ve Aldığın Yere Bırak" programı yürürlükte. Sokak hayvanlarına kısırlaştırmadan aşılamaya çeşitli veterinerlik hizmetleri veriliyor. Programın sonucu olarak artık ülkede sokak köpeği bulunmuyor. Bulunanlar da götürüldükleri barınaklar üzerinden sahiplendiriliyor. Bunun dışında birçok belediye, insanları sahipsiz hayvanları sahiplendirmeye özendirmeye çalışıyor.Beslediği hayvanı sokağa bırakanlar 45 bin euro'ya kadar para cezası ve üç yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. Sokaklarda sahipsiz gezen hayvan yok, barınaklara gönderiliyorlar.Sahipsiz köpekler barınaklarda toplanıyor. Başıboş hayvanlar, sahipleri 6 ay içinde barınağa gelmezse sahiplendiriliyor. Sahiplendirilemeyenler ise sürekli barınakta tutuluyor. Köpeğin sağlık sorunu varsa uyutulabiliyor.Sokaktaki hayvanlar toplatılıyor. 3 ay boyunca sahiplerinin bulunmaması ya da sahiplendirilmemesi durumunda kısırlaştırılıyor.Hayvanın sağlık sorunları olması durumunda uyutuluyor.Barınaklara götürülen sokak hayvanları ömürlerinin sonuna kadar barınakta kalıyor.Köpeklerin başıboş dolaşması, özel mülklere girmesi yasak. Tasmasız köpeğin sahibine ceza kesiliyor. Sokaklardaki sahipsiz hayvanlar barınaklara götürülüyor. Sahipleri bulunmaması durumunda barınaklarda tutuluyor. Uzun süre sahiplendirilmeyen hayvanlar uyutuluyor. DIŞHABERLERBaşıboş köpek sorununa ilişkin yasa tasarısına karşı yürütülen algı operasyonlarına, kız kardeşi sokak köpeği saldırısına uğrayan Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'dan tepki geldi. Akkiraz, sosyal medya mesajında "Bu konuda bile saçma ayrışmalarla konuyu öteleyip hem insanların hem hayvanların hayatını karartmayın. Dün kız kardeşim köpeğini dolaştırmak için sabah saatlerinde Tarabya sahiline doğru evden çıktığında bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Hayvanların hepsini çok seven kardeşim neredeyse hastanelik oluyordu. Sorun artık köpekleri sevip sevmemek değil. Sorun artık bir güvenlik sorunu. Bunu çözmek için de Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Yapan ülkelerin yol haritası belli. Siz bir çözüm bulamıyorsanız medeni bir çözümü alın kullanın" ifadelerini kullandı.Akkiraz "Öldürün diyenlerin yanında duruyorsunuz" mesajlarlarıyla sosyal medyada lince uğradı. Bunun üzerine sanatçı, "Modern bir çözüm bulun demem, katledin demek mi? Ben köpeğimle yaşıyorum. Ölümden yana olabilir miyim? Ortada bir sorun var. Beni linç edenlere sözüm akılla yol alınır, linçle değil. Yazdığımın arkasındayım" mesajını paylaştı.