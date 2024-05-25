KOM’u tasfiye etti özel ekibini kurdu

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı FETÖVARİ kumpasla ilgili soruşturma devam ediyor. Organize Suçlarla Mücade Şube'den sorumlu Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve aynı şubede görevli komiserler Ufuk Gültekin ile Metehan İlkyaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişinin tutuklandığı soruşturmayla ilgili hazırlanan İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı raporunda birçok eksiklik dikkat çekti. Kerem Gökay Öner'in soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına verdiği ifadede geçen birçok konu ise idari soruşturma raporuna dahil edilmedi. Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın İzmir Cezaevi'nde ek ifadesinin alınması için İzmir'e giden Organize Şube'de görevli Metehan İlkyaz, M.M.Ç., Yılmaz Ö. ve Celal Y., Kaplan'ın avukatı ile buluşup yemek yedikten sonra masaj salonuna gitti.Öner ifadesinde, İzmir'de yaşananları sormak için Murat Çelik'in odasına gittiğini, Çelik'in ise memurların hata yaptığını, hatayı bildiğini söylediğini aktardı. Öner, İzmir'e giden polislerin, gizli tanıkların açık kimlik bilgilerini Kaplan'ın avukatına 300 bin dolar karşılığında verdiğini de ifadesinde anlattı. Öte yandan Murat Çelik'in göreve başladıktan sonra Organize Şube kadrosunda bulunan ve KOM kurslarını bitirerek branş yetkinliği alan personelin 3'te 2'sinin ilişiğini kestiği belirlendi. Çelik'in branşlı personellerin yerine yolsuzluk, rüşvet ve çeşitli suçlardan adli ve idari soruşturma geçirip şubelerinden gönderilen polisleri topladığı iddia edildi. Çelik'in şoförü olarak getirdiği polis memuru Celal Y.'nin geçmişte Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsan Ban'a yönelik yürütülen soruşturma esnasında aldığı ifade işlemleri sırasında ilişki kurduğu belirlendi.Bu arada Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmasına yönelik soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Gökhan Karaca gözaltına alındı. Karaca, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.