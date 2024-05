Türkiye’ye güvenen hiç kimse pişman olmaz

KÜRESEL SİSTEME GAZZE VURGULU ELEŞTİRİ:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde konuştu:Dünyanın 75 farklı ülkesinden 1500'den fazla katılımcıyı zirve münasebetiyle Türkiye'de misafir ediyoruz. Seçkin isimleri, yatırımcıları, yöneticileri ve uzmanları bir araya getiren zirvenin ülkemizde İslami finans ve katılım sektörünün büyümesine ivme kazandıracağına inanıyorum.21 yılda Türk ekonomisine tarihi başarılar yaşatmış bir hükümet olarak katılım finans alanında ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Özellikle Asya, Avrupa ve Afrika'nın tam kalbinde yer alan İstanbul'u küresel finans ve katılım finans merkezlerinden biri yapacağız. Burada bulunan kardeşlerimiz çok iyi biliyor ki Türkiye'ye güvenen hiç kimse pişman olmadı. Kazandırarak kazanmayı amaçlayan hiçbir müteşebbis, ülkemize yatırım yaptığı için sonradan nedamet duymadı. Bundan sonra da kazan kazan temelinde işbirliklerimizi ilerleteceğiz. Türkiye'nin ekonomisine, üretimine, istihdamına, ihracatına, finans sektörüne katkı sağlamayı amaçlayan her türlü girişime destek vereceğiz.Doğu-Batı arasında tarih boyunca ticari ve beşeri köprü vazifesi üstlenen Türkiye, finansal piyasalar arasında da aynı rolü oynamaya başladı. Geçen sene hizmete açtığımız İstanbul Finans Merkezi, bu çabalarımızın ve vizyonumuzun adeta bir sembolü oldu. İstanbul'un finans ve İslami finans alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu, uluslararası yatırımcılar da tasdik ediyor. Albaraka Zirvesi, İstanbul'un bölgesel finans merkezi konumunu küresel düzeye çıkarmaya matuf çabalarımızı destekleyecektir. Katılım finans insanlığa hizmet edecek potansiyele sahiptir.Dünya 5'ten büyüktür tespitimiz sistemin değişmesine olan ihtiyacı göstermektedir. Afrika'da onca yeraltı kaynağına rağmen insanlar açlıktan ölüyorsa Suriye'de, Sudan'da, Yemen'de kan akmaya devam ediyorsa, Gazze'de insanlar acımasızca katlediliyorsa medeniyetlerin beşiği Akdeniz mülteci kabristanına dönüşmüşse kimse kendini emniyette hissedemez. Adaletin olmadığı yerde huzur ve barış olmaz. Sömürüye dönüşen küresel finansal sisteminin elitleri bu tabloyu görmezden geliyor.altı denilen sistem dışı tasarruf kültürüne sahibiz. Yastık altı tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını arzu ettik. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasında kurumlarımız toplumu ikna edici finansal ürünler geliştiremedi. Finans kurumlarımızı bu konuda politika geliştirmeleri için hep destekledik. Ama bunda tam anlamıyla muvaffak olamadık. Bu alanda bilgiden ziyade eskiden kalma önkabullerle devam edildiğine üzülerek şahit oluyoruz.SON yıllarda dünyamız köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan ekonomik, askeri ve siyasi sistemin temelleri her yeni gelişmeyle birlikte daha şiddetli sarsılıyor. Uluslararası sistemde denge kaybolmuş, belirsizlik artmış, istikrarsızlık ve kaos dünyanın hâkim rengi haline gelmiştir. Koronavirüs salgınının yol açtığı tahribatın enkazı kaldırılmadan, Rusya-Ukrayna Savaşı patlak vermiş, bunu Gazze krizi izlemiştir. İsrail'in tüm insanlığın gözü önünde Gazze'de işlediği toplu katliamlar küresel düzenin acziyetini gözler önüne sermiş, mevcut kurumlara olan güveni sarsmıştır. BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere dünyada nizamı sağlamakla mükellef yapıların adaletsiz ve çarpık karakteri bir kez daha ortaya çıktı. Şu an dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak, zulmün önüne geçecek bir kurumsal mekanizma yok. Küresel güvenliğin teminatı olarak yıllardır bize anlatılan kurumlar büyük bir zaaf içinde.baraka Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Şeyh Abdullah Saleh Kamel ve Albaraka Forum Genel Sekreteri Yousef Hassan Khalawi, Erdoğan'a minyatür Kâbe kapısı takdim etti. Kamel "Zirvenin İslam ekonomisinin vizyonunun yayılmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sayın Erdoğan zirvenin gerçekleştirilmesine önemli katkılar sağladı" dedi.Albaraka Forumu ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, İstanbul Finans Merkezi, Türkiye Varlık Fonu, İbn Haldun Üniversitesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu arasında ayrı ayrı ikili mutabakat zaptları imzalandı. Anlaşmalara kurum temsilcileri imza attı.Başkan Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda basına kapalı olarak yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Toplantısı'na katıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Atila Öztürk ile üye ülkelerin mahkeme ve yargı konseyi başkanları toplantıda yer aldı.