AK Parti’nin sokak hayvanları yasası taslağında neler var? İşte detaylar!

BAŞIBOŞ KÖPEK YASASINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

*Mevcut kanun sorunların çözümünde yetersiz.

*Başıboş köpek popülasyonunun son yıllarda kontrol edilememesi.

*Can güvenliğini tehdit.

*Kontrolsüz bağış kampanyaları.

*Tedbir almaya çalışan kurumlara karşı dezenformasyon çalışmaları.

*2018-2022 yılları arasında hayvana çarpma şeklinde 3 bin 476 trafik kazası ve bu kazalarda 67 ölüm, 5 bin 283 yaralanma.

*Psikolojik sonuçlar ve sosyal hayatın kısıtlanması.

*Artan kuduz vakaları.

*Çiftlik hayvanlarına yönelik artan saldırılar.