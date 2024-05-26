Bahçeli’den CHP liderine sert tepki: Özgür Özel DEM’den korkuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkü Ocakları ve MHP ile ilgili ithamların hepsi ayaklarımızın altındadır" dedi. Bahçeli'nin katılımıyla Kızılcahamam'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın il başkanlarına yönelik "eğitim" programı başladı.Program kapsamında Ülkü Ocakları il başkanlarına, "Türk gençliği, Türkiye gündemi, Türk dünyası ve uluslararası gelişmeler, teknoloji kullanımı ve toplumu ilgilendiren meseleler hakkında" kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek.Programın açılış konuşmasında gençlere tavsiyelerde bulunan Bahçeli gündemi değerlendirdi, CHP Lideri Özgür Özel'e yanıt verdi.MHP Lideri Bahçeli, geçen hafta partisinin grup toplantısında Özel'e "Beraber DEM'lendiklerinize söz verdiniz mi? Hangi dış mihrakların nam ve hesabına siyasi çalışma yürütüyor, Türkiye'nin geleceğini kimlerle konuşuyor, kimin folluğunda yatıyorsunuz?" sorularını yöneltmişti. Grup toplantısında konuşan Özgür Özel ise Bahçeli'ye yanıt vermek yerine Bahçeli'nin kendisine yönelttiği soruları kimin yazdığını bildiğinin altını çizerek,Bu iki kişinin isimleri Sinan Ateş iddianamesinden nasıl ve kimler tarafından ayıklanmıştır?" demekle yetindi.Özel'in sözlerine Ülkü Ocakları "eğitim" programında yanıt veren Bahçeli, "O sorudan kaçmanın ifadesi. Sorularımıza cevap vereceği yerde, başka türlü konulara girmesi, cevaptan kaçma veya DEM'den korkma işareti" ifadesini kullandı.Bahçeli, gençlere dil öğrenimi konusunda tavsiyede bulundu. "Türkçe, ardından Batı ve Doğu dillerinden bir tane en az Türkçe kadar bilmelerini tavsiye ediyoruz. Bu cümleyi iyi değerlendirmeniz lazım" diyen Bahçeli, "İşgal de bir boykot da bir sözü Türkiye'deki gençlik hareketlerini çok aşırı boyutlara taşımıştır. Bu cümlenin sahibini, bu cümleyle beraber olanları, onların yetiştirdiklerini dikkate alıp hareket noktası neresiymiş oradan başlamak lazım. Sosyal demokratlar boykotu tercih ettiler sokakta gezdiler. Devrimciler kaba kuvveti temsil ettiler işgalde bulundular. O zaman boykotla işgali yapanlar kimdi? Bunlar bunu yaptıktan sonra ne yapacaktık, çiçek mi toplayacaktık?" diye konuştu.