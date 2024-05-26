Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Adaletsizlikler bitecekse gençler sayesinde olacaktır

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfının (MÜSDAV) burs programları kapsamında eğitim desteği verdiği öğrenciler için İstanbul'da düzenlediği "Çelebi Programı Mezuniyet" törenine katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, 4 yıllık eğitim sürecinin sonunda mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Bilginin büyük bir güç olduğunu, bu bilinçle hareket edenlerin tarih boyunca dünyaya hükmettiğini ve tarihin akışına yön verdiğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Bilgi kimdeyse güç hep onda olmuş. İki tarafı keskin bir kılıç gibidir bilgi, iyilik için kullanılırsa insanlığa hizmet eder, kötülük için kullanılırsa toplumları yok eder. Bomba olur, Japonya'nın şehrini ortadan kaldırır. İşte bugün Gazze'deki masumların, yavruların, bebeklerin, kadınların, yaşlıların üzerine kötü insanlar, zalimler o bilgiyle elde etmiş oldukları bombaları nasıl fırlatıyorlar ve orada bir toplumu soykırıma uğratıyorlarsa işte kötülerin elinde olduğu zaman bilgi bu şekilde sonuçlanır."

"GÜZEL AHLAKIN ADETA İTİBARSIZLAŞTIRILDIĞI DÖNEMDE DÜNYAYA GELDİNİZ"

Dünyada yaşanan sıkıntılara dikkati çeken Erbaş, "Maalesef bilginin daha çok insanlığı ve yeryüzünü ifsat edecek bir anlayışla kullanıldığı bir dünyaya gözlerinizi açtınız. 21'inci asır böyle bir asır. Hakkın, hakikatin, hukukun ve güzel ahlakın adeta itibarsızlaştırıldığı dönemde dünyaya geldiniz. Bu makus talihi değiştirmek, geçmişten bugüne erdemin ve faziletin temsilcisi bir milletin evlatları olarak sizlerin omuzundadır." değerlendirmesini yaptı.

Geçmiş yüzyıllarda Müslüman alimlerin ve düşünürlerin, ilmin bütün alanlarında insanlığa çok büyük hizmetler yaptığını ve insanlığın inkişafına öncülük ettiğini dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Sizler mazinin hafızasını muhafaza ederek istikbale yürüyeceksiniz. İçinizden nice İbn-i Sina'lar, Farabiler, İbn-i Rüşdler, nice Akşemseddinler ve 20'nci asrın başlarında bizlere yön veren imam hatip liselerinin kurulmasına vesile olan Mahmut Celalettin Öktenler çıkacak."

Gençlerin öğrendikleri dillerde insanlara İslam'ı anlatmasını istediğini ifade eden Erbaş, "Müslümanların nasıl yaşaması gerektiğini anlatacaksınız. Duymayan kulaklara duyurmaya çalışacaksınız, görmeyen gözlere göstermeye çalışacaksınız, işitmeyen, anlamayan kalplere anlatmaya çalışacaksınız." diye konuştu.

"GENÇLER, İNSANLIĞIN YARINLARINA UMUTLA BAKACAĞI BİR DÜNYAYI YENİDEN İNŞA EDECEKLER"

Kim olduğunu ve nereye ait olduğunu bilmeyenlerin nereye gideceğini de bilmediğini kaydeden Erbaş, "Bu bilinçle sizler geçmişinizden alacağınız ilhamla insanlığın yarınlarına daha umutla bakacağı bir dünyayı yeniden inşa edecek, insanlığın özlediği huzur ve mutluluğu onlara yeniden teklif edeceksiniz." ifadesini kullandı.

Erbaş, gençlik çağının Allah'ın bizlere ihsan ettiği ömür sermayesinin en kıymetli dönemi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) gençlik dönemine özel bir önem vermiş ve bu dönemi en güzel şekilde değerlendirmemiz gerektiğini vurgulamıştır. Hayatının muhasebesini yapan ve zamanın değerinin farkında olan gençler olarak Allah'a ibadet ve kulluğun en güzel ifadesi olan ilim yolcuları oldunuz. Bu yolculukta daha da ileriye gideceksiniz."

"SAPKIN İDEOLOJİLERİN, MARJİNAL AKIMLARIN EN BÜYÜK HEDEF KİTLESİ GENÇLERDİR"

Bugün dünyanın çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bir yanda sosyal problemler, bunalımlar, umutsuzluk, diğer yanda yapay gündemler ve temelsiz fikirler insanlığı kuşatmış durumda. Batıl anlayışların, sapkın ideolojilerin, marjinal akımların en büyük hedef kitlesi de maalesef gençler olmaktadır. Bunu yaşıyoruz, yaşayarak görüyoruz. Gençlerimize yönelik projeler hayata geçirmeye çalışıyoruz, programlar yapıyoruz. İşte o en güzel projelerden, programlardan birisi de şu anda sizin yürüttüğünüz bu proje, bu program. Esasen amaçsız, gayesiz derdi olmayan bir gençlik istiyor kötüler. Gençlerimizin üzerinde uygulamaya çalıştıkları kötülüklere engel olmaya çalışıyoruz, inançlı, dertli ve duyarlı bir gençlik olsun istiyoruz. Dünyada haksızlıklar, ölümler, adaletsizlikler bitecekse bu kesinlikle idealist ve aksiyoner gençler sayesinde olacaktır. Böyle bir ortamda sizlerin varlığı ve gayreti bizim için en büyük imkan. Bu bakımdan sizlere iki büyük görev düşüyor sevgili gençler; bunlardan birincisi kendinizi her türlü sapkın inanç ve ideolojiden korumak, ikincisi ise kötülüklere karşı bilinçli ve planlı bir şekilde mücadele etmektir."

Mücadele etmenin, bilgi, emek, sabır, metanet ve dirayet istediğini ve bunun akıldan çıkarılmaması gerektiğini dile getiren Erbaş, "Okumaya, öğrenmeye devam etmelisiniz, kendinizi çok iyi yetiştirmelisiniz, çağın gerektirdiği bilgiye ve donanıma mutlaka sahip olmalısınız. Sizler ne kadar donanımlı ve bilgili olursanız o kadar güçlü olacaksınız. Sizlerin niyet ve gayretiyle her şey daha mükemmel olacak. İnsan ideali kadardır ve idealiniz sadece kendinizle ilgili olmamalı. Milletinize, insanlığa hizmet etmeyi de idealinize dahil etmelisiniz. Hangi mesleğe sahip olmayı hedeflerseniz hedefleyin, o mesleği aynı zamanda topluma ve insanlığa hizmet etmek için yapmak sizin en önemli gayeniz olsun." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok yerinde insanlığa hizmet ettiğine işaret eden Erbaş, "Bugün teşkilat olarak Türkiye Diyanet Vakfımız (TDV) ve MÜSDAV gibi paydaş vakıflarımızla birlikte Asya'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar, dünyanın pek çok bölgesinde gençlerin eğitimine destek oluyoruz. İmkansızlık içinde olan nice din kardeşimizi geleceğe hazırlamaya gayret ediyoruz. İnanıyorum ki sizler de Çelebi Programı sayesinde kendinizi çok nitelikli ve donanımlı olarak yetiştireceksiniz." açıklamasında bulundu.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü İhsan Erkul, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir, Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı Başkan Vekili Dr. Haydar Bekiroğlu ve çok sayıda öğrenci katıldı.