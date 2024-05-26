Netanyahu ve çetesi hesap verecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan ve Kazakistan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov ve Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Aşimbayev ile verimli görüşmeler yaptığını aktaran Kurtulmuş, görüşmelerde iki ülke arasındaki işbirliğinin, Türk Devletleri Teşkilatı faaliyetlerinin ele alındığını belirtti. Kurtulmuş, Özbekistan'da da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Âli Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov, Âli Meclisi Senato Başkanı Tanzile Narbayeva ile görüştüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev arasında dostane ilişkilerin bulunduğuna işaret eden Kurtulmuş, Tokayev'in kendisini kabul ettiğini dile getirerek görüşmede Hazar kıyısındaki bir tersanenin Türk savunma sanayii şirketiyle müştereken yapılması konusunun görüşüldüğünü bildirdi. Kurtulmuş, "YTB ve Yunus Emre Enstitüsü'nün çalışmaları hakkında da fevkalade olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Konuyla ilgili taleplerimizi kendilerine ilettik" dedi. Numan Kurtulmuş, ilişkilerin artırılması ve ortak projelerin sonuçlandırılmasıyla Türk dünyasının ciddi bir gelişmeye ve kalkınma potansiyeline ulaşacağına dikkati çekerek şunları söyledi:Şevket MirziyoyevDevam eden projelerle ilgili bir detay söyleyemem ama bahsettiğiniz alanların hepsinde işbirliği yapmamız tabii ki söz konusudur. Bu işbirliğinin somut sonuçlarını da kısa vadede göreceğiz inşallah.7 Ekim'den sonra yaptığımız uluslararası görüşmelerde özellikle Batı ülkelerinin yöneticilerinin bir kısmının İsrail'den çok fazla Netanyahu yanlısı olduğunu görmek bizi hayretler içerisinde bırakıyordu. Şimdi dünyada nereyse hiçbir devletin Netanyahu'yu destekleyecek bir pozisyonunun kalmadığını görüyoruz.Kasım Cömert TokayevDarbenin kodlarının dışına çıkarak sivil, özgürlükçü, kapsayıcı ve daha demokratik bir anayasayı yapmak en başta gelen sorumluluk ve zorunluluğumuzdur. İki nedenle bu Meclis'in anayasa yapması çok kıymetli. Birincisi cumhuriyetimizin ikinci asrın başına denk gelmesi. İkincisi de yüzde 95'lik bir oranla en yüksek temsil kabiliyetine sahip olmasıdır. Hiçbir partimiz, sürece ilişkin kapıyı kapatmamıştır. İnşallah TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir. Ekimden sonra tüm platformların görüşlerini dinleyeceğim.Kurtulmuş, SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel'e değerlendirmelerde bulundu.Amerikabaşta olmak üzere bazı devletlerin İsrail'e destekleri, bu katliamların sürdürülmesine imkân tanıyor. Bu savunulabilir bir şey değildir. Çünkü Netanyahu çetesinin vahşeti karşısında artık bir insanlık cephesi kurulmuştur. Vicdan sahibi insanlar, halklar, "Biz bunun bir parçası olmak istemiyoruz" diyorlar. Bugün, Siyonist devlet, uluslararası vicdan karşısında yerle yeksan haldedir ve itibarları iki paralık olmuştur. Netanyahu ve çetesi yaptıklarının hesabını Uluslararası Adalet Divanı'nda da verecek.Türkiye olarak önümüzde iki yol var; ya kendi aramızda sorunlarımızı demokratik olgunluk içerisinde konuşup tartışacağız ve milletin iradesi, istikameti yönünde çözmeye çalışacağız ya da bölgemize ilişkin kötü hedefleri olan güçler bizi de etrafımızdaki ülkeler gibi biçimlendirmeye kalkacak. Zaten terör örgütleri başta olmak üzere her türlü aparatı kullanarak bu yönde baskılar oluşturmaya da çalışıyorlar. Çatışma ve kutuplaşma biraz da işin kolayına kaçmaktır.