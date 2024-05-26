Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 37'nci Seçimli Genel Kurulu ve Üçüncü Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu:Türk ekonomisi rayında ilerliyor. Asli önceliğimiz enflasyonu tek haneye indirmek. Geçici rahatlama değil, enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine gireceğiz. Yıllık bazda enflasyonun mayısta en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz. Maliye politikası üzerinden ilave enflasyon baskısına izin vermeyeceğiz.İhracatımız 255 milyar doları aşarak cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Büyüme oranıyla Avrupa'da 1., G20'de ise 4. sıradayız. İşsizlik oranı yüzde 8.6'ya geriledi. Ekonomide yol haritamız Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı'na, bölgemizdeki krizlere ve seçime rağmen yol haritamıza sadık kalıyoruz.Ekonomi programımızın olumlu neticelerini almaya başladık. Brüt rezervlerimiz 42 milyar dolar artışla 140 milyar dolar seviyesine yükseldi.Vatandaşlarımızınvaat yağmuruna tutulduğu31 Mart öncesinde seçim ekonomisinetevessül etmedik.Başkaları gibi kendi siyasi ikbalimizuğruna ülkemizin ve milletimizingeleceğini riske atmadık. Dünekadar seçim meydanlarına bolkeseden vaat dağıtanlar görüyorsunuz,bugün borç üstüneborç alıyor, zam üstüne zamyapıyorlar. Daha hısım akrabapiyangosuna çevirdikleriatamaları saymıyorumbile.Türkiyeiçin çalışan, ihraç eden, Türk ekonomisine güvenerek yatırımlarını artıran, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz veren herkesin yanındayız. Siyasi görüşlerimiz, düşünce dünyamız farklı olabilir. Hayata bakışımız farklılık arz edebilir. Bunların tamamı Türkiye'nin zenginliğidir. Kalbi Türkiye için çarpan herkesin başımızın üstünde yeri vardır.DEİK, ticaret diplomasimizin çatı kuruluşu olmasının yanı sıra ülkemiz iş dünyasının önüne gelen aktörlerini aynı zeminde buluşturan temsil kabiliyeti en yüksek platformdur. DEİK özel sektörümüzün dünyaya açılan penceresidir. Kurduğu ticaret köprülerini, gönül köprüleriyle perçinleyen DEİK'le iftihar ediyoruz.Kovid salgınının tetiklediği ekonomik sıkıntı bölgemizdeki çatışmalarla daha da çetrefilleşti. Türkiye, tüm bu sınamalara ilave olarak deprem yaşadı. Depremin toplam maliyeti 104 milyar dolardır. Hiçbir ekonomi böyle bir badireyi kolayca atlatamaz. Üst üste 3 seçim geçirdik. Ülke ekonomisini durağan hale getirdiğini hepimiz biliyoruz. Hiçbir alanda hedeften kopmadık.Bir kesim 31 Mart öncesinde bir furya başlatmıştı. Döviz kuru üzerinden korku saldılar. İnsanları dolar, euro satın almaları için ahlaksızca kışkırttılar. Karamsar senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi. Turizmcilerimiz yeni rekorlar kırmak için hazırlıklarını yapıyor. 4 yıllık seçimsiz dönemi ülkemizi gereksiz tartışmalara sokmadan verimli şekilde değerlendireceğiz. Felaket tüccarlarına kulak asmayalım.GAZZE'DE masumları katleden İsrail'i zorlamak amacıyla aldığımız ticareti durdurma kararımızın uygulanma sürecinde iş dünyamızla iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verinceye kadar ticaret ve diplomasi alanında İsrail üzerinde baskı kurmayı sürdüreceğiz.BU yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde, DEİK'in küresel yolculuğunda ilklere imzalarını atan ticari diplomasinin ustaları ödüllendirildi. DEİK ailesinin ticari diplomasi alanındaki usta isimlerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile merhum iş insanları Ahmet Şahap Ünlü, Ali Osman Ulusoy ve Şarık Tara ödüle layık görüldü. DEİK Başkanı Nail Olpak ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erdoğan'a günün anısına sanatçı Hanifi Özbek'in bir tablosunu takdim etti.