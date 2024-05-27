Haberler Gündem Haberleri "27 Mayıs darbesi tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakmıştır"
Giriş Tarihi: 27.5.2024 14:04

"27 Mayıs darbesi tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakmıştır"

AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Ayşe Aktürk, 27 Mayıs darbesinin 64. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakmıştır” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
27 Mayıs darbesi tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakmıştır

AK Parti İl Başkanlığı'nda yapılan açıklamada konuşan Aktürk, şunları kaydetti: "Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryo da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak Milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş; Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Bu vesile ile Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor; demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız."

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"27 Mayıs darbesi tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakmıştır"
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