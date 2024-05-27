Başarılı sporcuyu kapının önüne koydu

Bursa'da CHP'li Mustafakemalpaşa Belediyesi, sayısız kupa ve madalya kazanan başarılı sporcu Okan Yavaş'ın Belediye ile olan iş akdine son verdi.Okan Yavaş 15 gün önce bir spor organizasyonunda Mustafakemalpaşa belediyesine madalya kazandırmıştı.Belediyenin başarılı güreşçisi Okan Yavaş, işten çıkarıldığını öğrenmeden bir hafta önce düzenlenen bir güreş organizasyonunda Mustafakemalpaşa Belediyesi adına mücadele etmiş ve bu organizasyondan büyük bir başarı ve madalya ile dönmüştü.Aradan bir hafta geçtikten sonra Yavaş, 16 Mayıs günü kendisine gönderilen bir tebligatla sözleşmesinin feshedildiğini öğrendi.31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı olan ve seçimleri kazanan Şükrü Erdem, 1993 ila 1995 yılları arasında Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürütmüştü. Geçmiş dönemlerde Mustafakemalpaşa Spor Kulübünün de Başkanlığını yapan CHP'li Şükrü Erdem'in, Belediyenin başarılı sporcusu Okan Yavaş'ı işten çıkarması şaşkınlık yarattı.