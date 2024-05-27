Beyin felcine karşı zaferini şube müdürlüğüyle taçlandırdı

Evli ve 3 çocuk babası Hanifi Varlı, halk arasında beyin felci olarak bilinen Serebral Palsi rahatsızlığı ile dünyaya geldi. Ama bu engeli Varlı'yı hiç engel olamadı. Başarılı geçen eğitim hayatının ardından Varlı, azmi ve eğitim aşkı sayesinde bir ilkokulda memuriyete başladı. Varlı'nın kariyeri 2009'da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şef olarak atanmasıyla devam etti.2021'de Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğüne vekaleten şube müdürü olarak görevlendirilen Varlı, 2023'te bakanlığın yaptığı sınavda il birincisi olmayı da başardı. Hanifi Varlı bu başarıyla Sultanhanı ilçesine şube müdürü olarak atandı. Varlı, " Benim gibi olanlar 'engelliyim, yapamam' duygusuna kapılmasınlar. Azimle çalışsınlar. Hayatla barışık olun" dedi. Varlı işe ilk girişte engelli kadrosundan atandığını ancak görevde yükselme sınavındaki başarısıyla normal kadrodan şube büdürü olduğunu anlattı.