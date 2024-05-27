CHP’nin eski lideri Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken çıkış: Beni zorla aday yaptılar

CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir televizyon programına konuk oldu. Partideki kurultay sürecini ve seçimleri değerlendiren Kılıçdaroğlu, partisi ve altılı masanın üyeleri tarafından zorla Cumhurbaşkanı adayı yapıldığını öne sürdü.
"İLLA SEN ADAY OL DEDİLER"
Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde kendine baskı yapıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın takdirine sunayım."
"ADAY OLMAK AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMİYORDU"
Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım denildi, her toplantıda bunlar söylendi. Düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin? Hayatım boyunca dayatma kültüründen gelmediğim için böyle bir şey hiç yapmadım."
"DEMİRTAŞ'I ZİYARETE GİDECEĞİM"
Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin CHP'nin evet oyu vermesine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu yarın eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
Selahattin beyin bugün içeride olması bir hukuk faciasıdır. Sadece Selahattin bey değil Gezi tutukluları var. Milletvekili var. Osman Kavala var. Siz mahkeme kararı, AYM, AİHM kararı uygulamıyorsunuz. Yarın, Demirtaş'ı ziyarete gideceğim."