Çocuk kalbinin kurtarıcı kalesi

Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği yaklaşık 3 yıl önce kuruldu. Sayılı illerde bulunan bu merkezde bugüne kadar 500'e yakın hastanın ameliyatı yapıldı. Hastalar daha çok doğu illerinden olmak üzere, Türkiye'nin her bölgesinden 112 aracılığıyla, uçak veya helikopter ambulansla bu merkeze getiriliyor. 2 uzman, 6 pratisyen ve 20 yoğun bakım hemşiresi ile birlikte kliniğin yoğun bakım servisinde minik hastalar şifa buluyor.Bunlardan birisi de Cemre bebek. Anne karnındayken kalp rahatsızlığı olduğu tespit edilen Cemre bebek, Muğla Fethiye'de 38 haftalıkken 2 kilo 600 gram ağırlığında dünyaya geldi.Hemen yoğun bakıma alınan küçük bebek daha sonra Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Burada Cemre bebeğin kalpten çıkan ana damarında darlık olduğu tespit edilip, ameliyat edilmesi kararlaştırıldı.Küçük bebek 3 günlükken ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada son tetkikleri yapılan Cemre bebek, 4 günlükken ameliyata alındı. Op. Dr. Hüseyin Dursin ve ekibi tarafından yapılan başarılı operasyonla Cemre bebeğin kalpten çıkan ana damarında darlık genişletildi.Ameliyatla ilgili bilgi veren Op. Dr. Hüseyin Dursin, "Cemre bebek Fethiye'de dünyaya gelmiş daha sonra Akdeniz Üniversitesine acil şekilde getirilmiş. Kalpten çıkan ana damarında ciddi darlık tanısı konulmuş. 112 aracılığıyla bize danışıldı. 3 günlükken bakanlığımıza ait helikopter ambulansla acil şekilde bize geldi. Hızlı şekilde ameliyat hazırlıklarımızı yaptık. 4 günlükken o dar olan kısım genişletilerek sağlığına kavuştu. Birinci günde solunum makinesinden ayrıldı ve taburculuğunu gerçekleştirdik" dedi.Bu tür ameliyatlarda saatlerle yarışıldığına da dikkat çeken Op. Dr. Dursin, "Ameliyat olmasaydı hem beyine giden kan kısmında azalma olacak ve beyin yeterince beslenemeyecekti hem de vücudun alt kısımlarına az kan gideceği için de böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği gibi hayatını tehdit eden semptomları olacaktı. Darlık arttıkça kalp yetmezliği de olacaktı. Özellikle böbrek yetmezliği olmadan hemen ameliyat etmemiz gerekiyordu ve öyle de yaptık" ifadelerini kullandı.