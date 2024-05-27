Başkan Erdoğan’dan 27 Mayıs darbesi paylaşımı

Başkan Erdoğan, şunları söyledi: Milletimizin gönlünde derin yaralar açan, Türkiye'de darbe geleneğini başlatan kara bir gün olan 27 Mayıs'ın 64'üncü yıl dönümünde, bir yargı tiyatrosuyla idama mahkûm edilen Adnan Menderes'i, Hasan Polatkan'ı ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

MİLLETİN GÖNLÜNDE ŞEHİT

Kim ne derse desin, Yassıada mahkemelerinde türlü baskılara, insanı insanlığından utandıran hakaretlere ve işkenceye maruz kalan her üç devlet adamımız, isimlerini milletimizin gönlüne şehit olarak yazdırmışlardır. Bu millet, merhum Menderes ve arkadaşlarını her zaman şükranla ve biraz da idamlarına engel olamamanın mahcubiyetiyle hatırlayacaktır.

UNUTMAYACAĞIZ VE AFFETMEYECEĞİZ

Eski adıyla Yassıada'yı, milletimizin adlandırmasıyla Yaslıada'yı verdikleri kararlarla demokrasimizin utanç adasına, hüzün adasına dönüştürenleri de bugün bir kez daha nefretle anıyoruz.Üzerinden değil 64 sene, asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Millet ve millî irade uğrunda bedel ödeyenleri nasıl minnetle yâd ediyorsak demokrasi cellatlarını da bir utanç kaynağı olarak daima hatırlayacağız.