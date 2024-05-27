“Darbelerle geçen 64 yıl: 27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a demokrasi mücadelesi”

Ankara AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, demokrasi tarihinde kara bir leke olan 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin vicdanlarda açtığı yaraların unutulmaması amacıyla basın açıklaması düzenledi. Türk siyasetindeki lekeli günün yıldönümünde, yaşananları anmak ve unutmamak için gerçekleştirilen açıklamayı AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Cemal Güngör yaptı.
"18 YIL EZANIN TÜRKÇE OKUTULMASI BU MİLLETE ÇOK AĞIR GELMİŞTİR"
Cemal Güngör, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Değerli basın mensupları, 27 Mayıs Demokrasi yıldönümü basın açıklaması için bir a0radayız. Katıldığınız için teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Türk demokrasi tarihinin ilk hançeri saplandığı toplum mühendislerinin temelleri Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen iki 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümündeyiz. Dönemin tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllarca tek parti uygulama için aslında diktatörlük benzeri bir uygulamayla maalesef çok acı. 18 yıl ezanın Türkçe okutulması bu millete çok ağır gelmiştir ve yapılan 1950 seçimleriyle kahir ekseriyetiyle iktidara gelen Menderes ve arkadaşlarına ezanı Türkçeye okumasına açtığı yolun hesabını çok ağır ödettiler ve 1960'da ilk defa Türkiye'de milletin iradesine, demokrasiye, milli iradeye hançeri soktular ve 60 darbesini biliyorsunuz yaptılar. Bahaneleri neydi? Hukuken hakikaten baktığımız zaman hiçbir şey tutturamadılar ama Salim Başol mahkeme salonunda aynen şunu söylüyor: Sizin buraya gelmenizi isteyen irade böyle olmasını istiyor ve maalesef bu ülke milletin kahir ekseriyetiyle seçilen ve kalkınmayı yapan kıtlıktan kurtaran lastik ayakkabıdan iskarpine bu milleti kavuşturan makinalaşmayı ilk defa tarıma kazandıran Menderes ve arkadaşları bunun bedelini maalesef idam ile milletin seçtiği başbakanı ve iki bakanı darağacında sallandırdı ve idam ettiler.
"KUMPASLARLA PAVYONLARDAN ÇIKARILAN MÜSVETTELER"
Ne zaman millet iradesini tecelli ettirse darbe gördünüz. 27 Mart muhtırası, arkasından 1980 Askeri Darbesi, arkasından maalesef yine fetövari bir kumpasla pavyondan çıkartılan bir müsvette ile bir soytarıyla, bu milletin göz önünde Müslümanları görüyor musun böyle adamlar diye karalayıp post modern darbesini yaptılar. 28 Şubat yetmedi üzerinden çok zaman geçmeden maalesef 15 Temmuz darbesiyle karşılaştık. Ancak milletimizin vakur duruşu, millet iradesinin üzerine tahakküm kurmak isteyenlerin, oyunları 15 Temmuz'da son kez bozulmuş oldu. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Bu vesile ile Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelelerimizi sürdüreceğimizi belirtiyor. Özgürlük ve iradenin daim olması için bütün gayretimizle biz buralardayız. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız, sonuna kadar ve bedelini bildiğimiz için ölümüne arkasındayız. O gece zaten hepimiz de sokaktaydık. Gördüğünüz kadrolarla, içimizde şehit olanlar var, yaralı olanlar var. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Bu vesileyle idam edilmiş merhum Başbakan Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu, Hasan Polatkan'ı ve burada şehit edilmiş bedel ödemiş bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."