“Darbelerle geçen 64 yıl: 27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a demokrasi mücadelesi”





"18 YIL EZANIN TÜRKÇE OKUTULMASI BU MİLLETE ÇOK AĞIR GELMİŞTİR"

Cemal Güngör, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli basın mensupları, 27 Mayıs Demokrasi yıldönümü basın açıklaması için bir a0radayız. Katıldığınız için teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Türk demokrasi tarihinin ilk hançeri saplandığı toplum mühendislerinin temelleri Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen iki 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümündeyiz. Dönemin tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllarca tek parti uygulama için aslında diktatörlük benzeri bir uygulamayla maalesef çok acı. 18 yıl ezanın Türkçe okutulması bu millete çok ağır gelmiştir ve yapılan 1950 seçimleriyle kahir ekseriyetiyle iktidara gelen Menderes ve arkadaşlarına ezanı Türkçeye okumasına açtığı yolun hesabını çok ağır ödettiler ve 1960'da ilk defa Türkiye'de milletin iradesine, demokrasiye, milli iradeye hançeri soktular ve 60 darbesini biliyorsunuz yaptılar. Bahaneleri neydi? Hukuken hakikaten baktığımız zaman hiçbir şey tutturamadılar ama Salim Başol mahkeme salonunda aynen şunu söylüyor: Sizin buraya gelmenizi isteyen irade böyle olmasını istiyor ve maalesef bu ülke milletin kahir ekseriyetiyle seçilen ve kalkınmayı yapan kıtlıktan kurtaran lastik ayakkabıdan iskarpine bu milleti kavuşturan makinalaşmayı ilk defa tarıma kazandıran Menderes ve arkadaşları bunun bedelini maalesef idam ile milletin seçtiği başbakanı ve iki bakanı darağacında sallandırdı ve idam ettiler.