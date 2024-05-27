İETT otobüsüne çarpan tır soruşturması tamamlandı: Öldükleri kazada kusurlu bulundular

Tuzla TEM Otoyolunda 20 Mart 2023 günü sabah saatlerinde korkunç bir kaza yazanmış, yoldan geçen TIR, arıza yaptığı için duran İETT otobüsüne ve otobüse yardım etmekte olan yol bakım aracına çarpmıştı. Kaza sonrası İETT otobüsünün şoförü Hüseyin Doğan ve onarım aracının şoförü Umut Can Çankır hayatını kaybetmiş, başlatılan soruşturmada şüpheli TIR sürücüsü Ömer Erova adli makamlarca tutuklanmasından 3 ay sonra tahliye edilmişti.

İKİ ARACIN ARASINA SIKIŞTILAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianamede korkunç kazaya ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı. Olay günü, İETT otobüsünün arızalanması sonucu şoför Hüseyin Doğan, aracı sağ şeride çekerek beklemeye başladı. Bir süre sonra onarım için gelen Umut Can Çankır da aracını otobüsün arkasına park etti. Otobüsün motoruna müdahale ettikleri esnada ise korkunç olay yaşandı.

KAZA TESPİT TUTANAĞI TIR SÜRÜCÜSÜ SUÇSUZ BULMUŞTU

İddiaya göre Ömer Erova iradesindeki TIR, park halinde duran otobüse ve onarım aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsle çekici arasında sıkışan Hüseyin Doğan ve Umut Can Çankır hayatını kaybetti. Korkunç olayın ardından soruşturma dosyasına giren kaza tespit tutanağında vefat eden Hüseyin Doğan ve Umut Can Çankır'ın gerekli önlemleri almaksızın park etmek veya duraklamak kuralını ihlal ettikleri, şüpheli Ömer Erova'nın kural ihlalinin olmadığı belirtildi.

SORUŞTURMADA YENİ ŞÜPHELİ: TAŞERON FİRMA SORUMLUSU

İddianamede yer alan Trafik ve İş Güvenliği uzmanlarından alınan bilirkişi raporunda ise farklı bir tespit yapıldı. Rapora göre vefat eden sürücüler Hüseyin Doğan ve Umut Can Çankır ile şüpheli sürücü Ömer Erova'nın yarı yarıya kusurlu oldukları vurgulandı. İş Güvenliği Bilirkişisi raporuna göre şüpheli Ömer Erova ile ölenler Hüseyin Doğan ve Umut Can Çankır'ın tali kusurlu oldukları, yine İBB yol yardım hizmetleri kapsamında taşeron firma olarak hizmet veren Bilginay isimli firmada araç sorumlusu olduğu tespit edilen Recep Berke'nin de ihmalinden dolayı tali kusurlu olduğu kaydedildi.

ŞÜPHELİ TIR ŞOFÖRÜ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kazaya karışan TIR sürücüsü şüpheli Ömer Erova ifadesinde, olay günü İstanbul Ankara otoyolunda 3üncü şeritte seyir halinde iken önündeki kamyonun bir anda sol şeride geçtiğini, bunun üzerine karşısına çıkan iki araca fren yapmasına rağmen duramayarak çarptığını, yolda herhangi bir işaret olmadığını, araçların emniyet şeridinde olmadığını söyleyerek suçlamayı kabul etmedi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE TÜM SÜRÜCÜLER TALİ KUSURLU

Bilirkişi raporuna göre yol yardım hizmetlerini sağlayan firmanın araç sorumlusu olan ve bilirkişi raporuna göre kusuru tespit edilen şüpheli Recep Berke ise ifadesinde, Bilginay isimli firmada veri girişi ve araç sorumlusu olarak görev yaptığını, araçlarla ilgili sorun olduğunda bunların yönlendirmesini ve takibini yaptığını, sorumluluğunun sadece Bilginay isimli şirkete ait araçlarla ilgili olduğunu, İETT otobüsüyle ilgili bir sorumluluğunun olmadığını, kazadan sonra olay yerine gittiğini, bilirkişi raporunda tespit edilen kusuru ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği dile getirdi.

İKİ ŞÜPHELİYE 15 YIL HAPİS TALEBİ

Savcılık, meydana gelen ve Hüseyin Doğan ile Umut Can Çankır'ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında, TIR sürücüsü şüpheli Ömer Erova'nın kullandığı çekicinin hızını görüş, yol, hava ve trafik durumuna göre azaltarak kazaya sebebiyet vermeyecek şekilde ayarlamaması nedeniyle kusurlu olduğu açıkladı. Yine bilirkişi raporu göz önüne alındığında üzere yol yardım hizmetleri kapsamında taşeron firma olarak hizmet veren Bilginay isimli firmada araç sorumlusu olduğu tespit edilen şüpheli Recep Berke'nin de ihmalinden dolayı kusurlu olduğunun altını çizerek şüphelilerin "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ayrı ayrı 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.