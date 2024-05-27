İl başkanlarının yüzde 30’u değişecek

31 Mart yerel seçimlerinin ardından oy kaybının nedenlerini araştıran AK Parti, değişim sürecini, il başkanlarını değiştirerek başlattı. Rize il başkanının istifasını isteyen parti yönetimi, Adıyaman'da da benzer bir adım attı. İllere yeni bir heyecan çalışma azmi ve muhalefet gücü kazandıracak isimlerle yola devam etme kararı aldı. Değişime giden yolda 2 K formülünü işletecek olan AK Parti 2 K'nın (kamp ve kongre) ilk etabı olan kamp 31 Mayıs'ta başlayacak. Milletvekillerine dönük düzenlenecek kampta kapsamlı istişare ve değerlendirmeler yapılacak.İlk plana göre, ilçelerden başlatılacak olan kongre süreci için Eylül ayı belirlendi. Sürecin "olağan" sınırlarda tamamlanmasını isteyen AK Parti kurmayları, a takımını da değiştirecek olan büyük kongreyi 2025 yılının sonbaharına bırakmayı planlıyor. Kongrelerin takvimi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl içindeki programıyla uyumlu hale getirilecek. 30 Büyükşehir'in tamamına gitmek isteyen Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı programları dikkate alınarak illerdeki kongre tarihleri belirlenecek.AK Parti Kızılcahamam 31. istişare ve değerlendirme kampı 31 Mayıs,1-2 Haziran'da yapılacak. Seçmenle gönül köprülerinin tesis ve tamiri için sunumlar yapılacak. Kampta 3 oturum gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Vekiller fikirlerini beyan edecek, AK Parti'nin yeni yol rotası şekillenmiş olacak.