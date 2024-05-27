Refah’taki katliamlara ’dur’ demek için Beyazıt Meydanı’ndan haykırdılar

Dünya genelinde her geçen gün artan ve ülkelerin Filistin'i tanıması ile çığ gibi büyüyen Filistin Gazze'ye destek eylemlerine bir yenisi daha eklendi.Beyazıt meydanında toplanan İstanbul Üniversitesi Genç İHH teşkilatı üyesi öğrenciler ve STK'lar ellerinde Metenyahu'nun dev maketi ile Kampüslerden Refah'a katliamlara dur ' dediler. Beyazıt Meydanında ellerinde dövizler ve parkartlarla Gazzeye destek için bir araya gelen İstanbul Üniversitesi Genç İHH'lılar Özgür Filistin için meydanları boş bırakmayacaklarını haykırdılar.

Birleşmiş Milletler kampındaki çadırların bombalanmasını ve bir çok müslüman'ın şehit edilmesini protesto eden göstericiler şehitler için kuran'ı Kerim okuyup Filistin'in özgürlüğü için dua ettiler. Kuranı Kerim ve duaların okunmasındının ardından konuşan İHH Teşkilatlanma Birliği Başkanı Bakihan Yılmaz, "İsrail'in Gazzede -7-8 aydır devam ettirdiği zulmü ve katliamı duyurmaya çalışıyoruz. Biz meydanları boş bırakmayacağız. BM çadırları bombalanark çok sayıda Müslüman katledildi. Bizim mücadelemiz Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar devam edecek" dedi.

İstanbul Üniversetis Geneç İHH başkanı Mücait Yiğit Çeten, "Dünyanın dört bir yanında Filistin için direniliyor. Bizde bu protestolara İstanbul'dan Beyazıttan destek veriyoruz. Yılmadan bu davanın peşindeyiz. Filistin'i tanıyan devletlerle birlikte bütün devletler Filistin'i özgür devlet olarak tanıyacaktır. Buna inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

Beyazıtta toplanan yüzlerce gösterici ellerinde Müslüman kanı olan metenyahu maketi ve dövizleri ile Filistin ve Gazzeye destek için slogan attılar. İsrail zulmünün ve katliamının sona ermesi ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için topluca dua edildi.

Göstericiler "Katil İsrail Filistin'den Defol, Katil İsrail işbirlikçi ABD, Free free Palestine. Hamas'a selam direnişe selam" sloganları atıldı. Gösteriye vatandaşlar ve turistler de destek verdi.