Polatlar soruşturmasında yeni gelişme... Dilan Polat cezaevinde devam edecek

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla geçtiğimiz kasım ayından beri tutuklu olan Polat çiftiyle alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Cezaevinde kesici aletle kendini yaralamasından sonra avukatının tahliye talep ettiği ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Dilan Polat hakkında Adli Tıp raporunu hazırladı.

TEDAVİ SONRASI YENİDEN CEZAEVİ

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulu raporunu hazırladı. Raporda Dilan Polat'ın tedavisinin yapıldığı, tedavi bitiminde sağlığının iyi olduğu ve cezaevi koşullarında kalabileceği belirtildi. Şüpheli Dilan Polat'ın tedavisi sonrası cezaevine geri götürülmesine oy birliğiyle karar verildi.