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Giriş Tarihi: 27.5.2024 17:08 Son Güncelleme: 27.5.2024 17:09

Polatlar soruşturmasında yeni gelişme... Dilan Polat cezaevinde devam edecek

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarındaki soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde kendine zarar verdiği için Adli Tıp’a sevk edilen Dilan Polat’ın poliklinikte tedavisi yapıldıktan sonra sağlık durumunun iyi olmasından dolayı cezaevi koşullarında devam etmesine oy birliğiyle karar verildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Polatlar soruşturmasında yeni gelişme... Dilan Polat cezaevinde devam edecek

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla geçtiğimiz kasım ayından beri tutuklu olan Polat çiftiyle alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Cezaevinde kesici aletle kendini yaralamasından sonra avukatının tahliye talep ettiği ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Dilan Polat hakkında Adli Tıp raporunu hazırladı.

TEDAVİ SONRASI YENİDEN CEZAEVİ

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulu raporunu hazırladı. Raporda Dilan Polat'ın tedavisinin yapıldığı, tedavi bitiminde sağlığının iyi olduğu ve cezaevi koşullarında kalabileceği belirtildi. Şüpheli Dilan Polat'ın tedavisi sonrası cezaevine geri götürülmesine oy birliğiyle karar verildi.

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Polatlar soruşturmasında yeni gelişme... Dilan Polat cezaevinde devam edecek
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