Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığından İsrailli bakanın hadsiz paylaşımına sert tepki
Giriş Tarihi: 27.5.2024 21:42 Son Güncelleme: 27.5.2024 21:55

SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığından İsrailli bakanın hadsiz paylaşımına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Kantz'ın Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak paylaşıma tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ekim ayından bu yana kırk bine yakın Filistinliyi öldüren ve dün gece (26 Mayıs) bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

DHA
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığından İsrailli bakanın hadsiz paylaşımına sert tepki

Bakanlıktan yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çaba olduğu vurgulandı.

SUÇA ORTAK OLAN HERKES YARGILANACAK

Açıklamada, Ekim ayından bu yana kırk bine yakın Filistinliyi öldüren ve dün gece (26 Mayıs) bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu Hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacağı belirtilirken,
Türkiye olarak adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edileceği kaydedildi.

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SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığından İsrailli bakanın hadsiz paylaşımına sert tepki
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