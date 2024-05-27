SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığından İsrailli bakanın hadsiz paylaşımına sert tepki

Bakanlıktan yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çaba olduğu vurgulandı.

SUÇA ORTAK OLAN HERKES YARGILANACAK

Açıklamada, Ekim ayından bu yana kırk bine yakın Filistinliyi öldüren ve dün gece (26 Mayıs) bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu Hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacağı belirtilirken,

Türkiye olarak adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edileceği kaydedildi.