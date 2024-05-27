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Giriş Tarihi: 27.5.2024

Tehditlere boyun eğmedi doğru bildiğini yazdı

Türk basınının duayen ismi, SABAH’ın unutulmaz köşe yazarı Engin Ardıç’ı tam bir yıl önce kaybettik. Duygularını paylaşan eşi Sedef Ardıç, “Biz hiç ayrılmadık. Çok fazla mahalle baskısına uğradık ama Engin hiç yılmadı” dedi

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Tehditlere boyun eğmedi doğru bildiğini yazdı
SABAH'ta köşe yazarlığı yapan ve gündemdeki olayları kendine has üslubuyla değerlendiren Türk basınının duayen isimlerinden Engin Ardıç'ın vefatının üzerinden 1 yıl geçse de sevenlerinin ve iş arkadaşlarının gönlündeki sıcaklığını koruyor.



MAHALLE BASKISI GÖRDÜ
Eşinin yokluğunda geçirdiği 1 yılı SABAH'la paylaşan eşi Sedef Ardıç, "Engin, mesleğine aşıktı. İlk işi yazı yazmak olurdu. Kalkardı gazeteleri okurdu. Gündemi takip ederdi. Kafasına koyduğu bir konu varsa hemen yazardı. Uzatmazdı. Günümüz meselelerine hakimdi. Fikirleri dolayısıyla çok fazla mahalle baskısına maruz kaldı. Fakat yılmadı. Dışarıya çıkamadığımız dönemler bile oldu" dedi.
Engin Ardıç, meslek hayatındaki özgünlüğünün yanı sıra, Türk kültür hayatına da birçok önemli eser kazandırdı. İşte eserlerinden bazıları; Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden..., Şengül Hamamı, Daktilo Konçertoları, Teğel Teğel Hüzün, Burjuvazi Şeyediyor Haa...
Ardıç, 2 ay boyunca İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede 27 Mayıs 2023'te hayatını kaybetmişti.
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Tehditlere boyun eğmedi doğru bildiğini yazdı
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