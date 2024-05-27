Terör örgütü PKK’ya ağır darbe: Berfin kod adlı Rima Abdullah öldürüldü!

Türkiye'ye, Irak'ın kuzeyinden terörist sızmalarını önlemek amacıyla 2022 yılında Hakkâri Çukurca karşısındaki Metina ile Derecik ve Şemdinli ilçelerinin karşısındaki Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerinde başlatılan Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Zap Vadisi'nde konumlanan ve üs bölgesine saldırı hazırlığı içinde oldukları belirlenen teröristlere yönelik Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile operasyon gerçekleştirildi.

3 KADIN TERÖRSİT ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İHA ve SİHA'ların görüntü almasından kurtulmaya çalışan teröristlerin Zap Çayı'na kaçmaya çalıştıkları sırada SİHA tarafından gerçekleştirilen nokta hava harekâtında 3 kadın terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden birinin terör örgütü PKK'nın 8 yıldan beri Suriye ve Irak'ta silahlı kadın yapılanması içinde sözde hareketli tim özel güç suikast sorumlusu Suriye uyruklu Rima Abdullah olduğu belirlendi. Öldürülen kadın teröristin terör örgütünün keskin nişancıları arasında yer aldığı tespit edildi.

SURİYE'DE İKİ KEZ AĞIR YARALANDI

Suriye'nin kuzeyindeki Haseki bölgesinde güvenlik güçlerine saldırı sırasında ağır yaralanan Suriye uyruklu Berfin kod adlı Rima Abdullah, teröristlerce kaçırılarak tedavi edildiği ortaya çıktı. Kadın teröristin 2018 yılında Suriye'nin Afrin şehrinde işgal eden terör örgütü PKK/YPG saflarında yer alarak TSK'nın buraya gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekâtında 4 askerin şehit edildiği saldırıda ikinci kez ağır yaralandığı tespit edildi.

Tedavi edildikten sonra bu kez TSK'nın Barış Pınarı Harekât bölgesi olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi karşısındaki Resulayn ile Akçakale ilçesi karşısındaki Tel Abyad ve Ayn İsa bölgelerinde Mehmetçiğe karşı çok sayıda silahlı ve bombalı saldırılarda yer aldığı bildirildi.

5 ASKERİMİZİ ŞEHİT ETTİ

Teröristin son 4 yılda Irak'ın kuzeyindeki Gara Dağı ile Metina, Hakurk bölgelerinde terörist faaliyetlerde bulunduktan sonra Pençe Kilit Harekâtı bölgesine keskin nişancı olarak gönderildiği belirlendi. Teröristin Pençe Kilit harekâtı bölgesinde iki piyade sözleşmeli er, üçü piyade uzman çavuş 5 askerimizin farklı tarihlerde üs bölgesine sızma girişimiyle şehit edildiği saldırılarda bizzat yer aldığı tespit edildi.