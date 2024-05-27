Yeniden Refah Partisi’nde istifa depremi... 100’den fazla parti üyesi istifa etti

Yeniden Refah Partisi Konya İl Teşkilatı'nda istifalar devam ediyor. Bu gün yapılan basın toplantısında İl Başkan Yardımcısı Adem Aktaş, 100'ü geçkin parti mensubunun üyeliklerinden ve tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

"Yeniden Refah Partisi Milli Görüş çizgisinden ve zihniyetinden uzaklaştı''

Yeniden Refah Partisi'nin Milli Görüş çizgisinden ve zihniyetinden uzaklaştığını ifade eden Adem Aktaş, "Bizler maddi imkânsızlıklar içinde fedakârlıklar yaparak yaz kış demeden bu parti kurulduğunda kimsenin olmadığı zor dönemlerden geçerek, gerek bayrak asarak gerek kendi araçlarımız ve yakıtlarını karşılayarak, il ve ilçe teşkilatlarının masraflarını ödeyerek bugünlere gelen hakiki dava erleriyiz. Aramızda birçok kardeşimiz de rahmetli Erbakan Hocamız ile çalışarak onun, eğitimlerinden ve tedrisatından geçen Milli Görüş çizgisinin gönüldaşlarıdır. Ancak gelinen noktada Yeniden Refah Partisinin Milli Görüş çizgisinden ve zihniyetinden uzaklaştığını, hatta koptuğunu üzülerek maalesef görmekteyiz" dedi.

"Liyakat yerine akrabalık ve ticaret ilişkileri baz alınıyor''

Adem Aktaş, "Liyakat yerine akrabalık ve ticaret ilişkilerinin baz alındığı, dava şuurlu kadrolar yerine, ehil olmayan kişilerin tercih edildiği, ahenk ve birlik ruhu yerine, başı boşluk ve basiretsizliğin hakim olduğu, ''Keseye'' saygının ''emeğe'' saygının yerine geçtiği, tefrikanın,dedikodunun,kuralsız kulislerin trend haline geldiği, gruplaşmanın, ilkokuldaki kümeler kadar doğal karşılandığı, gece alınan ortak kararların dahi sabaha çıkamadığı, samimi dava erlerinin bozuk paralar gibi harcandığı, milletvekilliği, belediye başkanlığı ve meclis üyesi adaylık listelerinin bir gecede değiştirildiği, teşkilatlara gelen birkaç aylık mazisi olan, evveliyatında Milli Görüş ile hiçbir bağı olmayan ama parası olan insanlarında en üst görevlere getirildiği, teşkilat içindeki kavgaların rutinleştiği, ''Rüşveti alanda verende melundur'' hadisinin Genel Merkez binasına da asılması gerektiği, siyasi parti gibi değil aile şirketi gibi yönetilen, Yeniden Refah Partisi'ndeki üyeliklerimizden ve tüm görevlerimizde istifa ediyoruz'' ifadelerini kullandı.