Ahmed Cevad Enstitüsü’nün ilk toplantısı yapıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla 5 Mayıs'ta MHP Genel Merkezi bünyesinde kurulan Ahmed Cevad Enstitüsü'nün Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıldönümünde ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiği belirtti. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy'un başkanlık ettiği toplantıya yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. İlyas Topsakal, Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit, Doç. Dr. Esma Şahin, Doç. Dr. Turan Şahin, Dr. Elnur Paşa, Kadir Yıldız ve Özgür Bayraktar katıldı.

TARİH ÖZENLE SEÇİLDİ

Toplantıda Ahmed Cevad Enstitüsünün Türk dünyasına sunacağı katkılar, projeler ve hedefler ele alındı. 28 Mayıs tarihinin özellikle seçildiği ilk toplantıda enstitü bünyesinde detaylı bir arşiv oluşturulması edebi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlenmesi, Ahmed Cevad'ın şahsında tarihte iz bırakan Türk büyüklerinin çalıştay ve sempozyumlarla tanıtılmasına yönelik kararlar alındı.

BAHÇELİ'NİN TALİMATIYLA KURULDU

Azerbaycan Millî Marşı, "Çırpınırdın Karadeniz" şiirinin yazarı ve hayatını Türk Dünyası'nın varlık ve gelecek mücadelesine adayan entelektüel aydının doğumunun 132. yılında Bahçeli'nin talimatlarıyla kurulan Ahmed Cevad Enstitüsü, Türk dünyasının köklü geçmişini geleceğe taşımak, Türklük şuuru ve Türk dünyasının geleceği için can veren Türk aydınlarının çatı isimlerinden olan Ahmet Cevad şahsında biriken şuuru bugüne ve yarına taşımak amacı ile kuruldu. Türklük şuurunun Türkiye ve Türk Dünyası'ndaki gelişimine katkı sunacak sosyal, kültürel ve akademik faaliyetler gerçekleştirmek, Türk Dünyasının kültür, sanat, tarih, edebiyat ve bilim alanındaki önemli isimlerini Türkiye ve dünya kamuoyuna tanıtacak faaliyetlerde bulunmak, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğini pekiştiren Karabağ ve Şuşa Harekatlarının tarihi olarak yazılması, analiz edilmesi ve geri alınan bölgelerin yeniden inşasıyla ilgi fikri çalışmalar yapmak, Türk gençliğinin, aziz ve asil milletimizin millî, manevi, ahlâkî ve insanî değerleriyle donatılmasına yönelik çalışmalar yapmak enstitünün temel gayesi olarak belirlendi.