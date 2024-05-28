AK Parti 81 ilde demokrasi şehitlerini andı

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 27 Mayıs'ın 64'üncü yılında 81 ilde eşzamanlı basın açıklaması yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gençlerle ziyaret etti.AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burcu Özer Günaydın tarafından okunan basın açıklamasında "27 Mayıs'a benzer bir senaryo da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz vakur duruşuyla oyunları 15 Temmuz'da son kez bozmuş; Sayın Erdoğan liderliğinde demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.SABAH