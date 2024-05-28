Bakan Koca’dan Cenevre’den dünyaya Gazze mesajı: İnsanlığın vicdanı darağacında

Sağlık Bakanı Koca, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 77. oturumuna katıldı. Genel Kurulda yaptığı konuşmanın tamamını Gazze'ye ayıran Koca, ülkelerin Sağlık Bakanlarına seslenerek, "Hepimizin gözleri önünde insanlık onurunun üstünde tepinirlerken bir çocuk hekimi, bir baba ve bir evlat olarak başka bir konuşma yapmayı mümkün görmüyorum" şeklinde konuştu.

Gazze'de işlenen insanlık suçları ve gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya devletlerinin sessizliğine dikkat çeken Bakan Koca, "En ilkel yöntemlerle, çocuklar, bebekler katledilirken, sözde ileri denen demokrasiler, sessizliklerini korumayı tercih ettiler, toplumların sesine kulak tıkadılar" dedi.