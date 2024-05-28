Bakan Tekin duyurdu: Kocaeli’nde öğretmene saldırı hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika... Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda, dün birinci sınıf öğrencisi 2 kız çocuğu kavga etti.

Akşam eve giden öğrencilerden biri, kavgayı babası M.A.'ya anlattı.

ÖĞRETMENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bu sabah okula gidip, kızının okuduğu sınıfa giren M.A., sınıf öğretmeni Burak Laçin'den çocuğu ile kavga eden öğrenciyi kendisine göstermesini istedi.

M.A., Laçin'den olumsuz cevap aldı ve bunun üzerine okula çağırdığı yakınları ile öğretmen Laçin'in üzerine yürüdü.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olayla ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı: Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlılığımızı yineliyorum. Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız. Okullarımızın daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni ÖMK'nin bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu vesile ile okuldaki güven ikliminin tesisi ve eğitim süreçlerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için sene başında hayata geçirdiğimiz "Veli Randevu Sistemi"nin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Meslektaşımıza ve eğitim ailemize geçmiş olsun.