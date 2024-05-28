Bakan Yerlikaya’dan Bahçeli’ye ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret ederek, Bakanlığının son bir yıldaki icraatları, terörle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadeleleri hakkında bilgi verdi.

Edinilen bilgiye göre Yerlikaya, suç örgütleriyle ve terörle mücadelede karşılaştıklarını, attıkları adımları, aldıkları sonuçları ve bundan sonraki hedeflerini Bahçeli'ye anlattı. Organize suç örgütleriyle mücadelenin finans ayağında atılan adımlar hakkında da Yerlikaya, Bahçeli'ye bilgi verdi.