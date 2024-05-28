CHPli başkan polisle zabıtayı karşı karşıya getirdi... Kaçak su baskınına zabıta engeli

Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde koronavirüs ile birlikte binlerce bungalov ev yapıldı. Ancak bir anda binlerce yapılan bu tesisler nedeniyle ilçedeki su, elektrik, internet, telefon alt yapısı iflas etmeye başladı. Bölgeye takviye yapılan çalışmalar sürerken, Sapanca'nın yüksek mahallerinde su sıkıntısı baş gösterdi. Binlerce havuzun su doldurulması nedeniyle başlayan bu sıkıyla birlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) çalışma başlattı.

SASKİ ekipleri yapılan çalışma kapsamında kaçak su, hobi amaçlı bahçe sulama aboneliği, tarımsal faaliyetlerini yürütmek için abonelik, kuyu suyu ve gölden direkt olarak su kullanan bungalov, otel ve konaklama tesislerini tespit etti. Yapılan tespitlerle birlikte SASKİ ekiplerinin yanı sıra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve Sakarya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak ve usulsüz suları kesmeye başladı. Sapanca Uzunkum bölgesinde 50 bin metrekare alan üzerine kurulu bulunan ve 90 bungalov evin bulunduğu ünlü otele ait tesisin de SASKİ usulsüz kullanımdan dolayı kesildi.

Ancak yapılan bu çalışmalar sırasında suları kesilenler ekiplere tepki gösterdi. Yasal işlem yapan ekiplere bir tepki de CHP'li Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'den geldi. Kaçak ve usulsüz su kullananlara destek veren Başkan Şahin, "SASKİ ve emniyet kuvvetleri eşliğinde yalnızca yasal su aboneliği olmayan alanlarda uygulanan su kesme işlemi çalışmalarında, belediyemizin herhangi bir dahili bulunmamaktadır. Yaşanan bu sorunların çözülmesi için belediye başkanımız önderliğinde, meclis üyeleri, avukatlarımız ve ilgili birimler hassasiyetle çalışmalarını ve işbirliklerini yürütmektedirler" dedi.

Şahin, "Sapanca ve Sapancalının mağdur olmadığı, hukuk çerçevesinde bir düzen kurulması bizim en büyük önceliğimizdir. Bu konuyla alakalı elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz. İşletmelerdeki ruhsatların yasal anlamda güvence altına alınması sürecinde, bize gösterdiğiniz sabırlı bekleyiş için teşekkür ederiz" dedi. İlk gün yaşanan bu olaylar sonrasında 2. gün ise ortalık karıştı ve hiç beklenmedik bir olaylar gelişti. Sapanca Rüstempaşa Mahallesi ile Çayiçi Mahallesi arasındaki Sahil Caddesi'nde kaçak su kesimi yapan ekipler karşılarında Sapanca Belediyesi'nin zabıta ekiplerini buldu,

Kaçak ve usulsüz su kullananların sularını kesen ekiplerin önüne dikilen Sapanca zabıtası ekiplerin suları kesmesine izin vermedi. İşletme sahipleri herhangi bir usulsüzlük olmadığını, SASKİ ekiplerinin denetimden önce kendilerine yazı göndermesi gerektiğini belirtirken, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin polis eşliğinde denetim yapmasının infiale sebep olacağını söyledi. Tansiyonun anbean yükseldiği o anlarda çok sayıda bungalov işletmecisi olay yerine gelince tartışma daha da hararetlendi.

Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin ise ısrarla SASKİ ekiplerinin mevzuata aykırı bir şekilde denetim ve su kesme işlemi yaptığını ileri sürdü. Denetime polis eşliğinde gelinmesinin doğru olmadığını defalarca belirten Başkan Şahin'in çalışmaları engellemesiyle birlikte öfkeli kalabalık Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne gitme kararı aldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın halk günü yaptığı o anlarda belediyeye gelen Bungalovcular nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

SASKİ ekiplerinin kaçak ve uygunsuz abonelik nedeniyle su bağlantılarını kestiği belirten Başkan Yusuf Alemdar şu an kullanılan ruhsatların hukuksuz olduğunu belirterek iskanı olmayan her yeri yıkabileceklerini söyledi. Başkan Alemdar, "O ruhsatların hepsi hukuksuz, oraları yıkamayacağımızı mı sanıyorsunuz?" diye sordu. Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) Başkanı Ali Safa Alaçam ise yaklaşık 5 yıldır Sapanca Belediyesi'nin işletme ruhsatı verdiği bungalov ve benzeri işletmelerin ilçe istihdamına ve ekonomisine fayda sağladığını, ilçede kavga gibi olayların bittiğini söyledi.

Dernek başkanı Ali Safa Alaçam, ruhsatsız ve aboneliği olmayanlarla birlikte park ve bahçe ile tarımsal sulamadan su aboneliği alanların da sularının kesilmeye başladığını söyleyerek bunun doğru olmadığını belirtti. Kaçak su ve uygunsuz aboneliklere izin vermeyeceklerini dile getiren Başkan Alemdar, ekiplerin de işini yaptığını anımsattı. Bungalovcuların Sapanca Belediye'nin kestiği çalışma ruhsatını hatırlatması üzerine Başkan Alemdar, söz konusu tesislerin iskanlarının olmadığı için herhangi bir ruhsat kesilemeyeceğini, şu anda kullanılan ruhsatların hukuksuz olduğunu bir kez daha aktardı. Alemdar, ruhsatı olmayan tüm yerleri yıkacaklarını da ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi olarak su kaynaklarını korumak ve kontrolü olmayan atık suların doğayı kirletmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Başkan Alemdar, "Ticari işletmelerde kaçak su, hobi amaçlı bahçe sulama aboneliği, tarımsal faaliyetlerini yürütmek için abonelik, kuyu suyu ve gölden direkt olarak su kullananları tespit ediyor, hukuki çerçevede denetimler yapıyoruz. Aynı zamanda kanal katılım payı ödemeyen işletmelerin bugüne kadar atık sularını kontrolsüz şekilde nereye bıraktığı da bilinmiyor. Bu yüzden başlattığımız denetimlerle hem şehrimizin su kaynaklarını hem de doğasını koruyacağız. Yasalara uygun şekilde çalışmalarını sürdüren işletmelere kesinlikle bir işlem yapılmıyor. Hukuki çerçevede işlemler ilerliyor. İşletme ruhsatı var ama iskan yok, inşaat ruhsatı yok. Suyu kaçak kullanan işletmeler var. Aboneliği park ve bahçe olanlar var" diye konuştu.