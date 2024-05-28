TEO Liselerarası bilgi yarışması finali nefes kesti

Türkiye'nin en parlak genç zihinlerini bir araya getiren Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liselerarası Bilgi Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu. Eğitimde 1 Adım Ötesi'nin inisiyatifinde, Millî Eğitim Bakanlığı ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmanın sponsorluklarını Türk Telekom ve Turkuvaz Medya üstlendi. Yarışmacılar, Yunus Emre, Martin Lings, Tolstoy, Amin Maalouf, Fuat Sezgin, Necip Fazıl Kısakürek, Erhan Afyoncu, Teoman Duralı gibi yazarlar, ilim adamı ve tarihçilerin eserlerini okuyarak finale hazırlandılar. 60 bin öğrenciden oluşan 30 bin takımın başvurduğu TEO Liselerarası Bilgi Yarışması'nın yarı finali, cumartesi günü NUN Okulları'nda gerçekleştirildi.İstanbul'da bir araya gelen 81 ilin birincileri kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar, düşünme becerilerini geliştirmeye, eleştirel bakış açısı kazanmaya ve özgüvenlerini artırmaya yönelik atölyelere katıldılar. 5 aylık maratonun finali önceki gün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. ATV'de yayınlanan finalin moderatörlüğünü Cem Öğretir üstlendi. Yarışmanın birincisi, Manisa Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Perçem Namber ve Ayşe Zehra Tekin, 100 bin TL'lik ödülü de kazandı. İkincilik ödülü 50 bin TL'nin sahipleri ise Sinop Boyabat Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Zeynep Sena Şahin ve Nida Nur Demirel oldu. Üçüncü olan Bursa'da BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi öğrencileri Muhammed Zübeyr Türkten ve Abdulsamet Demir, 30 bin TL'lik ödülü de kazandılar.NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, NUN Okulları'ndaki programda yarışmaya katılan gençlere şöyle seslendi: "Entelektüel birikimine katkı yapmayan bir insan, düşünmekten ve üretmekten de maalesef uzak kalıyor.Ve inanıyoruz ki Türkiye gibi genç, dinamik, kendini yenileyen bir ülkenin tam bağımsız bir güç olarak öne çıkabilmesi için okuyan, düşünen, yazan, üreten gençlere ihtiyacı var. Dünyanın daha iyi bir yer olmasını hepimiz istiyoruz ve dünyanın daha iyi bir yer olması ancak ve ancak, bilen ve bildiğiyle amel eden güzel gençlerle olacak."