Eski Türkiye özlemi çekenlere geçit vermeyeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Demokrasinin ve hukukun temeli olan halkın iradesine kasteden illegal yapılara, hukuk dışı girişimlere hiçbir zaman geçit vermeyeceğiz.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Millet iradesinden başka güç tanımayan ve milletimizin desteği ile yola çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşu, milletimizin feraseti ile darbeciler ve vesayetçiler bir daha geri dönmemek üzere tarihin karanlıklarına gömülmüştür.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 27 Mayıs darbesinin 64. yıldönümünde, demokrasimizin değerleri konusundaki hassasiyetlerin daha güçlü olması gerektiğini ifade ediyoruz.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Zulmün adresi olan darbeler, insanlık suçu. 27 Mayıs bir ihanettir. Vesayetçi ve eski Türkiye özlemi çekenlere, kirli senaryoların ürünü karanlık oyunlara, milletimizin huzuruna kastedenlere ve kirli emellerine asla geçit vermeyeceğiz. ANKARA