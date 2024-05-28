Soyer’in işe aldıklarını bir bir kapı dışarı etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Tunç Soyer ile 31 Mart yerel seçimlerinde koltuğu devralan Cemil Tugay arasında 'işe alım kavgası' yaşanırken, olan seçimlerden önce işe alınan 71 işçiye oldu. İşten çıkarılan işçiler Tugay'ın makamının yer aldığı Egemenlik Evi önünde oturma eylemi başlattı.Diğer taraftan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan yerel seçim öncesi işe alımlarla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.Son üç ayda Tunç Soyer tarafından büyükşehir belediyesi ve iştiraklerine 2 bin işçi alımı gerçekleştiğini hatırlatan Tugay, "İşe alımla ilgili geçmiş yönetime bir soru sormadım. Onlar da bana bu konuda bir bilgi vermedi. Seçimden önce Büyükşehir Belediye Başkanı'nın (Tunç Soyer) danışmanı dernekleri arayıp, 'Sizin adamlarınızı işe alacağız. İsim verin' diye telefonlar ediyormuş. Bu şekilde derneklerden bilgiler geldi. Bazıları buna olumsuz cevap vermiş. Belediye bu kadar maddi sıkıntıdayken ve artık Tunç Soyer'in aday olmadığı açıklanmışken ne amaçla işe aldıklarını açıklamaları gerekiyor" diye konuştu.