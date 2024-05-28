Cemil Tugay’ın ’İZBAN’ çıkışına AK Partili Kaya’dan eleştiri: Soyer’den daha kötüsü...

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 'İZBAN'da ortaklık bitsin' çağrısına yanıt verdi.

Kaya sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada: "Sn. Tugay, siz belki bilmezsiniz. CHP İzmir'de iş yapmadığı ve hizmet üretmediği için, kangrene dönen şehir içi ulaşım sorununu çözmek amacıyla İZBAN projesini yaptık. İzmir'imize Selçuk'tan Aliağa'ya kadar, 136 kilometre uzunluğunda bir raylı sistem hattını kazandırdık. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaştırma Bakanlığımızın çok altındaki yatırım taahhüdüne rağmen, beraber iş yapma kültürü adına yüzde 50 eşit ortaklı bir yapı kurduk.

Süreç içerisinde taahhüt ve yatırımlarınızı yerine getirmediğiniz halde ortaklık aynı şekilde devam etti. Bizim her zaman şiarımız, 'Söz konusu İzmir ve İzmir'e hizmet ise geri kalan her şey teferruattır' şeklinde olmuştur. Önemli olan İzmir'imize ve hemşehrilerimize hizmettir ve bunu da İzmir'e yakışan bir biçimde, uzlaşı kültürü içinde yapabilmektir.

Ama anlaşılıyor ki, sizin hizmet üretme derdiniz olmadığı gibi ortak iş yapıp İzmirli hemşerilerimizin dertlerini çözme niyetiniz de yok. Tunç Soyer'den sonra daha kötüsü gelir mi demiştik. Ama öyle görünüyor ki, CHP'de gelen gideni aratacak." ifadelerine yer verdi.

Kaya'nın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi. Paylaşımın altına yorum yapan İzmirliler Başkan Tugay'a tepki gösterdi.