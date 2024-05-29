Başkan Erdoğan başıboş köpek sorununun nasıl çözüleceğini anlattı: Bakımevleri, sahiplendirme, kısırlaştırma, çip ve sıkı takip…

"SİYASET İLKEMİZ BELLİDİR, YARATILANI SEVERİZ YARATANDAN ÖTÜRÜ"

Bunun yanında Zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık) riski de giderek artıyor. Biz doğum yapacak bir köpek için ordusunun yolunu değiştiren bir Peygamberin ümmetiyiz. Canlıya her zaman merhametle yaklaştık. Defalarca ifade ettim, siyaset ilkemiz bellidir. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın.

Hayvanları mal statüsünden çıkarıp can statüsüne aldık. Tüm taraflarla istişare halindeyiz. Tarım Bakanlığımız bu sorunu en ince ayrıntısına kadar çalışmaktadır.

"ÇOK SIKI TAKİP EDİLECEK"

Toplumun büyük kesimi bu sorunun bir an önce istemektedir. Sokakların güvenli hale gelmesini istemektedir. Burada şu hususun altını özellikle çiziyorum; biz sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini amaçlıyoruz. Köpek bakım evi olmayan yerlerde bakım evleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar burada tutulacak. Sahiplenilen hayvanlar kısırlaştırılacak ve çip takılacak. Çok sıkı takip edilecek.

Belediyelerin de sürece olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. Bunu başarabilirsek bir sonraki adıma ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz. Bu önemli sorunu milletimizin arzu ve beklentileri yönünde çözmüş olacağız."