Başkan Erdoğan noktayı koydu: Eski sistemi konuşmanın hayrı yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sayıştay'ın 162'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuştu: Sayıştay'ımızın güzide mensupları ile olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kuruluş yıldönümü programlarımızda Türkiye'nin ne kadar köklü devlet geleneğine sahip olduğunu hatırlıyoruz. Mesuliyeti büyük olduğu kadar devletimiz için kritik vazifeyi yerine getiren kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum.Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı parlak bir gelecek inşasını hedefliyor. Bu vizyon güçlü ve hesap verebilir siyasal sistem, güçlü ekonomik yapı anlamına geliyor. Çeşitli anayasa değişiklikleri ile kritik adımlar attık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, millet ile devlet arasındaki bağı tahkim etti. Siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Yönetimde güven tesis edildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda millet kararını verdi. Türkiye'ye vakit kaybettirecek tartışmaların, koalisyon görüşmelerinin hiçbirini yaşamadı. Yıllarca belirsizlik nedeniyle ekonomide, güvenlikte bedel ödeyen ülkemiz bu açıdan bunun tarihi kazanım olduğunu gördü. Sistemin işleyişinde pürüzler olabilir. Bunları gidermek siyaset kurumu uhdesindedir. Sistemi iyileştirecek her türlü adımı atmaya hazırız. Eski sisteme dönüş polemiğinin millete hayrı dokunmayacak.Yeni anayasa meselesi gelecek vizyonumuzun parçası. Yeni sivil anayasa kilometre taşıdır. Türkiye'yi 82 Anayasası'ndan kurtarmak bizim için milli bir görevdir. Demokratik devlet yasasını siviller eliyle hazırlamak borcumuzdur.Halka hizmet yolunda yönetim anlayışımız kadar denetim anlayışımızı da geliştirmekteyiz. Devlet geleneğimizde de teftiş her zaman önemsenmiştir. Sayıştay çok önemli roller üstleniyor. Kamuda tasarrufun ön plana çıktığı günlerde Sayıştay'ın denetimleri daha da önem kazanmıştır. Hiçbir kurum savurganlık içinde olamaz.Milletin oluşturduğu kıt kaynakların birilerinin reklam bütçesine dönüşmesini hoş karşılayamayız. Son dönemde eş dost ve hısım atamalarıyla birlikte maalesef belediye imkânlarının kişisel amaçlar için kullanıldığını üzülerek görüyoruz. Milletin cebinden basın mensuplarına Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu konuda atanmış veya seçilmiş fark etmeksizin tüm makam sahipleri daha hassas davranmalı, kamu malına özen göstermelidir.Tasarruf paketini milletimizle paylaşmıştık. Türkiye başkaları gibi sınırsız petrolü, altını, doğalgazı olan ülke değildir. Biz çalışarak ayakta kalan ülkeyiz. Sayıştay'ın konumunu daha da güçlendirdik. Kamu kaynağı kullanan her kurumu Sayıştay denetimi kapsamına aldık. Yüksek denetimin tüm unsurlarına sahip Sayıştay'ı hak ettiği konuma getirdik.Ülkeye hizmet yolunda rehavete yer yoktur. Görevini yapmamanın hiçbir bahanesi olamaz. Devlet işleri samimiyet ve özveri ile icra edilmelidir. Devlet erklerimizin tamamı millete efendilik için değil hizmetkârlık yapmak için vardır. Milletin takdiriyle geldiğimiz görevlerde bu anlayışla hareket ettik. Amacımız milletimizin eşit şekilde kamu hizmetlerinden yararlanması oldu. Kamu hizmetlerinin kalitesini yükselttik. Hantal devlet yapısından çevik devlete geçilmesi için gayret gösterdik. Bürokratik vesayeti de ülkemiz için tehdit kaynağı gördük. Vatandaşa tepeden bakanlara, insanımıza hizmet yerine eziyet edenlere hukukun gereğini yapmaktan asla çekinmedik. Bugün de yüksek sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Son günlerde vatandaşın şikâyetlerinin çoğaldığını görüyoruz. Bazı sorunlarla karşılaşılması gayet tabiidir. Ama bunlar işi ertelemenin mazereti olamaz. Halktan, sorunlardan kopuk eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin veremeyiz.