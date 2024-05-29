Başkan Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Meloni’ye ’Filistin’i tanıyın’ çağrısı

"İSRAİL'E YÖNELİK BASKILAR ARTIRILMALI"

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırılarının durdurulması ve İsrail yönetiminin uluslararası hukuka uymaya zorlanması için baskıların artırılması gerektiğini belirtti.

"GAZZE'DE ACİL ATEŞKES SAĞLANMALI"

Başkan Erdoğan, Gazze'de acil kalıcı ateşkesin sağlanmasının yanı sıra Türkiye'nin önceliğinin esir ve tutukluların serbest bırakılması ile insani yardımların Gazze'ye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması olduğunu ifade etti.