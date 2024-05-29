Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Meloni'ye 'Filistin'i tanıyın' çağrısı
Giriş Tarihi: 29.5.2024 16:32 Son Güncelleme: 29.5.2024 16:42

Başkan Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Meloni'ye 'Filistin'i tanıyın' çağrısı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni’ye, İtalya’nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi tarihin doğru tarafında yer almasını, Filistin Devleti’ni tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.

Başkan Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Meloni’ye ’Filistin’i tanıyın’ çağrısı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İtalya ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"İSRAİL'E YÖNELİK BASKILAR ARTIRILMALI"

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırılarının durdurulması ve İsrail yönetiminin uluslararası hukuka uymaya zorlanması için baskıların artırılması gerektiğini belirtti.

"GAZZE'DE ACİL ATEŞKES SAĞLANMALI"

Başkan Erdoğan, Gazze'de acil kalıcı ateşkesin sağlanmasının yanı sıra Türkiye'nin önceliğinin esir ve tutukluların serbest bırakılması ile insani yardımların Gazze'ye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması olduğunu ifade etti.

"FİLİSTİN'İ TANIYIN" ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'ye, İtalya'nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi tarihin doğru tarafında yer almasını, Filistin Devleti'ni tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Meloni'ye 'Filistin'i tanıyın' çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA