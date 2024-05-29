FETÖ köstebeği ortak mailden sızdırmış

Ankara Emniyeti'nde tutuklanan polis memuru Serkan Dinçer'in, firari FETÖ'cü Cevheri Güven'e "ortak mail hesabı" üzerinden dosya transferi yaptığı ortaya çıktı. Güven'in bu yöntemle aynı mail adresine girip Dinçer'in yüklediği soruşturma dosyasına ulaştığı belirlendi.FETÖ'nün sosyal medyadan sorumlu yöneticisi Cevheri Güven, darbe girişimini ve darbe girişiminde bulunanları aklama, FETÖ ile mücadele edenleri ise hedef göstermeye yönelik sosyal medyada tahrif edilmiş evrakları yayınlamasıyla biliniyor. Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin teknik biriminde görevli polis memuru Dinçer de o evrakları sızdıran FETÖ'cü polislerden biri olarak tutuklanmıştı. Dinçer'in turuncu7gt@gmail.com ve genetikci2024@yahoo.com adreslerini Güven ile ortak kullandığı Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesinin dijital halini ele geçirip 20 Eylül'de mail adresine yüklediği, Güven'in de ortak kullandıkları şifreyle mail hesabına girerek ifadeyi indirdiği tespit edildi.