Firari FET’cü Önder Aytaç ağlayarak itiraf etti... Polis Akademisi’ne FETÖ’cüler böyle alınmış

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra devlet bursu ile Birleşik Krallık'da Hull Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktora eğitimini tamamlayan FETÖ mensubu Önder Aytaç, Polis Akademisi'nde öğretim üyeliğinin yanı sıra dekan yardımcılığı görevinin ardından örgüt tarafından Yargıtay üyeliğine kadar yükseldi.

AYTAÇ AĞLAYARAK İTİRAF ETTİ

Polis Akademisi Dekan Yardımcısı olduğu dönemde "Polis Okulu Öğrenci Aday Seçme" mülakatlarında komisyon başkanı olarak görev yapan Önder Aytaç'tan itiraf dolu sözler geldi. Aytaç, yayınlanan video da kendi döneminde Polis Akademisine FETÖ mensuplarını yerleştirdiğini açıkça beyan etti. Aytaç ağlayarak, "Yaklaşık olarak 4,5 yıl Polis Akademisinde dekan yardımcılığı görevimi yaptım. Polis Akademisine biz hep güzel insan aldık. Bunların hepsi çok güzel insanlardı. Keşke daha çok güzel insanlar alsaymışız. Kötü olanı biz Polis Akademisinden mezun etmedik. Keşke hiç etmeseymişiz" şeklinde açıklamada bulundu.

POLİS AKADEMİSİNE FETÖ'CÜLER BÖYLE SIZDI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Emniyet Amiri E.Ü, 2003 ile 2009 yılları arasında yapılan "Polis Okulu Öğrenci Aday Seçme" mülakatlarında görevli olduğunu ve Polis Akademisi Dekan Yardımcısı Önder Aytaç'ında komisyon başkanlığını yaptığını anlattı. E.Ü, Aytaç'ın elindeki listeye bakarak kırmızı veya yeşil renkli bir kalem kaldırdığını, kırmızı kalem kaldırıldığında öğrenci adayının başarısız olmasına yönelik zor sorular sorulduğunu, yeşil kalem kaldırıldığında öğrenci adayının başarılı olmasına yönelik kolay sorular sorulduğunu itiraf etmişti. Aytaç'ın son videodaki sözleri emniyet amirinin itiraflarını doğrular nitelikte olduğunu gösterdi.

ÖRGÜT TARAFINDAN YARGITAY ÜYESİ SEÇİLDİ

Önder Aytaç'ın, FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde 2011'de yapılan ve Yargıtay ile Danıştay'a seçilecek örgüt mensuplarının belirlendiği toplantıları organize edenler arasında bulunduğu ve örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği ortaya çıktı. Örgütün yargı ayağında üst konseyde yer aldığı ifade edilen Aytaç'ın, yine örgüt talimatıyla daha sonra kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğine (YARSAV) üye olarak girdiği belirlendi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin Aytaç hakkında verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini tamamlayarak eski Yargıtay üyesi Önder Aytaç'a verilen 11 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

KASET İTİRAFI

FETÖ firarisi Önder Aytaç, MHP, Cübbeli Ahmet ve Deniz Baykal'a kaset kumpasını kuranın FETÖ olduğunu itiraf ederek şunları söyledi: "Ve çok üzgünüm bunu söylerken ama MHP milletvekillerinin kasetlerini de, Cübbeli Ahmet Hoca'nın kasetlerini de, Kemalettin Özdemir'in ve Deniz Baykal'ın kasetlerini de ortaya saçan asla ve asla cemaat değil ama cemaatin içinde odaklanmış ve 'menfi mesulleri'ni idare eden ve yönlendiren derin pisliklerle ilişki içinde olan Mustafa Yeşil ve Temel Alsancak çetesidir."

SABAH FİRARİ AYTAÇ'I GÖRÜNTÜLEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten yargılandığı bir davaya gelmediği için hakkında bir yakalama çıkarılmıştı. Aytaç'ın 17 Kasım 2014'te İstanbul'dan yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. SABAH, 2018 yılında Aytaç'ın Mısır ve Nijerya'daki görüntülerine ulaşmıştı. FETÖ'nün kritik isimlerinden olan Aytaç'ın İçişleri Bakanlığının "yeşil" listesinde adı yer aldığı ve başına 2 milyon Türk lirası ödül konuldu.