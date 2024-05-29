İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarına ilişkin 30 şüphelinin 17 yıla kadar hapisleri istendi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 28 polis memurunun yaralandığı olaylara karıştığı değerlendirilen 39 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Şüphelilerden 30'u hakkında 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, izinsiz gösteride çıkan olaylara ilişkin aralarında "Basel" rumuzlu sosyal medya fenomeni Bekir Aslan'ın da bulunduğu 30 şüpheli hakkında iddianame yazıldı.

17'ŞER YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede 25'i tutuklu 30 şüphelinin "Görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3'er yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Sanıklar ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.